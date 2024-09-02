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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский о возвращении ЗАЭС: сегодня есть только политические шаги и их не достаточно

Зеленский о возвращении ЗАЭС: сегодня есть только политические шаги и их не достаточно

Киев  •  УНН

2 сентября 2024, 17:02  •  12741 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что сейчас есть только политические шаги по возвращению ЗАЭС под контроль Украины. Ожидается визит директора МАГАТЭ Гросси на ЗАЭС и дальнейшая встреча с ним в Киеве.

На сегодня есть только политические шаги по возвращению под контроль Украины Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и их не достаточно. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Относительно возвращения нашей станции. Я считаю, что сегодня есть только политические шаги и к сожалению их не достаточно, иначе станция уже бы вернулась бы под наш контроль. Безопаснее, чтобы Украина контролировала Запорожскую станцию. Пока с точки зрения поля боя, я не вижу возможностей, а те возможности, которые наверняка есть, они опасны. Поэтому мы считаем, что все же политически надо возвращать нашу станцию

- сказал Зеленский.

Зеленский напомнил, что Гросси должен в течение недели посетить ЗАЭС и после этого приехать в Киев.

Кто этим занимается? Занимается директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Последние детали я не могу вам сказать, потому что он в течение сдается недели должен быть на Запорожской станции, должен быть в Энергодаре, должен после этого приехать в Киев. У меня будет с ним встреча

- рассказал Зеленский.

Президент отметил, что идет постоянно работа над тем, чтобы там была ротация команд МАГАТЭ.

Да, там российские боевики контролируют это, но когда есть представители МАГАТЭ - это более безопасно. По крайней мере мы с вами понимаем информацию, может не полностью, не 100%, но информация есть, что там происходит. Я знаю, что он должен приехать с некоторыми предложениями по усилению контроля безопасности и следующими действиями, будем говорить

- сказал Зеленский.

Дополнение

Гросси посетит Украину и ЗАЭС для оценки ядерной безопасности.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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