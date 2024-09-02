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Зеленський про повернення ЗАЕС: сьогодні є тільки політичні кроки і їх не достатньо

Зеленський про повернення ЗАЕС: сьогодні є тільки політичні кроки і їх не достатньо

Київ • УНН

 • 28224 перегляди

Президент Зеленський заявив, що наразі є лише політичні кроки щодо повернення ЗАЕС під контроль України. Очікується візит директора МАГАТЕ Гроссі на ЗАЕС та подальша зустріч з ним у Києві.

На сьогодні є тільки політичні кроки щодо повернення під контроль України Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) і їх не достатньо. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Щодо повернення нашої станції. Я вважаю, що сьогодні є тільки політичні кроки й на жаль їх не достатньо, інакше станція вже б повернулася б під наш контроль. Безпечніше, щоб Україна контролювала Запорізьку станцію. Поки що з точки зору поля бою, я не бачу можливостей, а ті можливості які напевно є, вони є небезпечними. Тому ми вважаємо, що все ж політично треба повертати нашу станцію

- сказав Зеленський.

Зеленський нагадав, що Гроссі має впродовж тижня відвідати ЗАЕС й після цього приїхати в Київ.

Хто цим займається? Займається директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Останні деталі я не можу вам сказати, тому що він впродовж здається тижня повинен бути на Запорізькій станції, повинен бути в Енергодарі, повинен після цього приїхати в Київ. В мене буде з ним зустріч

- розповів Зеленський.

Президент зазначив, що йде постійно робота над тим, щоб там була ротація команд МАГАТЕ.

Так, там російські бойовики контролюють це, але коли є представники МАГАТЕ – це більш безпечно. Принаймні ми з вами розуміємо інформацію, може не повністю, не 100%, але інформація є, що там відбувається. Я знаю, що він має приїхати з деякими пропозиціями щодо посилення безпекового контролю і наступними діями, будемо говорити

- сказав Зеленський.

Доповнення

Гроссі відвідає Україну та ЗАЕС для оцінки ядерної безпеки.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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