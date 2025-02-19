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Зеленский о санкциях в отношении Порошенко: не субъективируйте человека

Зеленский о санкциях в отношении Порошенко: не субъективируйте человека

Киев  •  УНН

 • 1864 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что санкции введены не персонально против Порошенко, а против группы лиц, которые выводят средства из государства. В санкционный список также попали Коломойский, Боголюбов, Жеваго и Медведчук.

Президент Владимир Зеленский комментируя введение санкций против Петра Порошенко, заявил, что не нужно субъективировать человека, который выводит средства из государства. Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает УНН

Санкции введены не на Петра Порошенко. Не субъективируйте человека, который выводит средства из нашего государства, там список людей, которые этим занимались

- сказал Зеленский. 

Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко.

 Согласно указу, санкции введены против Петра Порошенко, а также Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго, Виктора Медведчука.

Зеленский разъяснил, почему против пятого президента Украины и народного депутата Петра Порошенко были введены санкции. Кроме того, Глава государства сообщил, что располагает информацией о якобы отмывании средств через фонды, направленные на поддержку Вооруженным силам.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

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