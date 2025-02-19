Зеленський про санкції щодо Порошенка: не суб'єктивуйте людину

Президент Володимир Зеленський коментуючи введення санкцій проти Петра Порошенка, заявив, що не потрібно суб'єктивувати людину, яка виводить кошти з держави. Про це він сказав під час пресконференції, передає УНН.

Санкції запроваджені не на Петра Порошенка. Не суб'єктивуйте людину, яка виводить кошти з нашої держави, там список людей, які цим займалися