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15 березня, 19:03 • 127571 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 186367 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 150168 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140715 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118457 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108463 перегляди

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Зеленський про санкції щодо Порошенка: не суб'єктивуйте людину

Зеленський про санкції щодо Порошенка: не суб'єктивуйте людину

Київ • УНН

 • 30066 перегляди

Президент Зеленський заявив, що санкції запроваджені не персонально проти Порошенка, а проти групи осіб, які виводять кошти з держави. До санкційного списку також потрапили Коломойський, Боголюбов, Жеваго та Медведчук.

Президент Володимир Зеленський коментуючи введення санкцій проти Петра Порошенка, заявив, що не потрібно суб'єктивувати людину, яка виводить кошти з держави. Про це він сказав під час пресконференції, передає УНН

Санкції запроваджені не на Петра Порошенка. Не суб'єктивуйте людину, яка виводить кошти з нашої держави, там список людей, які цим займалися

- сказав Зеленський. 

Контекст

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти п'ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка.

 Згідно з указом, санкції введено проти Петра Порошенка, а також Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго, Віктора Медведчука.

Зеленський роз'яснив, чому проти п'ятого президента України та народного депутата Петра Порошенка було запроваджено санкції. Крім того, Глава держави повідомив, що має інформацію про нібито відмивання коштів через фонди, скеровані на підтримку Збройним силам.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
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