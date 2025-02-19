Зеленський про санкції щодо Порошенка: не суб'єктивуйте людину
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що санкції запроваджені не персонально проти Порошенка, а проти групи осіб, які виводять кошти з держави. До санкційного списку також потрапили Коломойський, Боголюбов, Жеваго та Медведчук.
Президент Володимир Зеленський коментуючи введення санкцій проти Петра Порошенка, заявив, що не потрібно суб'єктивувати людину, яка виводить кошти з держави. Про це він сказав під час пресконференції, передає УНН.
Санкції запроваджені не на Петра Порошенка. Не суб'єктивуйте людину, яка виводить кошти з нашої держави, там список людей, які цим займалися
Контекст
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти п'ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка.
Згідно з указом, санкції введено проти Петра Порошенка, а також Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго, Віктора Медведчука.
Зеленський роз'яснив, чому проти п'ятого президента України та народного депутата Петра Порошенка було запроваджено санкції. Крім того, Глава держави повідомив, що має інформацію про нібито відмивання коштів через фонди, скеровані на підтримку Збройним силам.