Зеленский о привлечении россиян к Саммиту мира: мир им не нужен - это факт

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Саммит мира: СМИ обнародовали проект итоговой декларации

Саммит мира: СМИ обнародовали проект итоговой декларации

  •  67221 просмотра
Населенные пункты Донетчины были атакованы ВС РФ 8 раз, повреждено не менее 15 зданий - Филашкин

Населенные пункты Донетчины были атакованы ВС РФ 8 раз, повреждено не менее 15 зданий - Филашкин

  •  73394 просмотра
"Наша позиция ясна и четкая - обмен всех на всех" - Офис президента

"Наша позиция ясна и четкая - обмен всех на всех" - Офис президента

  •  45632 просмотра
На Сумщине наблюдается уменьшение количества обстрелов - ОТГ "Северск"

На Сумщине наблюдается уменьшение количества обстрелов - ОТГ "Северск"

  •  45983 просмотра
Наступит момент, когда нужно будет говорить с Россией - Кулеба

Наступит момент, когда нужно будет говорить с Россией - Кулеба

  •  38030 просмотра
публикации
Почти 6,5 млн грн на услуги по переводу: на что НАБУ тратит средства во время войны

Почти 6,5 млн грн на услуги по переводу: на что НАБУ тратит средства во время войны

14 июня 2024, 12:58  •  199210 просмотра
В ближайшее время назначение министра аграрной политики не ожидается в ближайшее время

В ближайшее время назначение министра аграрной политики не ожидается в ближайшее время

14 июня 2024, 08:51  •  223368 просмотра
Мяч на поле правоохранителей: что будет с теми, кто пытается блокировать работу предприятий-участников зерновой инициативы

Мяч на поле правоохранителей: что будет с теми, кто пытается блокировать работу предприятий-участников зерновой инициативы

14 июня 2024, 07:07  •  240823 просмотра
"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна

"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна
Эксклюзив

13 июня 2024, 11:25  •  289612 просмотра
«Шоу вместо расследования»: фигурант скандала НАБУ идет в суд

«Шоу вместо расследования»: фигурант скандала НАБУ идет в суд

13 июня 2024, 10:18  •  274051 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Голландец построил бизнес и обеспечивает рф-потребителей западными товарами, в частности Nike и Lego, которые покинули Россию

Голландец построил бизнес и обеспечивает рф-потребителей западными товарами, в частности Nike и Lego, которые покинули Россию

  •  21340 просмотра
16 июня: День отца в Украине, Всемирный день морских черепах, Всемирный день морских черепах

16 июня: День отца в Украине, Всемирный день морских черепах, Всемирный день морских черепах

  •  44240 просмотра
Спасенного из-под обстрелов капибара Тоху пролечили и выпустили в открытый вольер столичного зоопарка

Спасенного из-под обстрелов капибара Тоху пролечили и выпустили в открытый вольер столичного зоопарка

15 июня 2024, 11:46  •  78136 просмотра
Всемирный день ветра, Международный день серфинга, День жонглирования. Что еще можно отметить 15 июня

Всемирный день ветра, Международный день серфинга, День жонглирования. Что еще можно отметить 15 июня

15 июня 2024, 03:09  •  93800 просмотра
5 детективов, которые держат в напряжении до последнего кадра: что посмотреть в выходные

5 детективов, которые держат в напряжении до последнего кадра: что посмотреть в выходные

14 июня 2024, 21:13  •  88636 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Зеленский о привлечении россиян к Саммиту мира: мир им не нужен - это факт

Зеленский о привлечении россиян к Саммиту мира: мир им не нужен - это факт

Киев  •  УНН

16 июня 2024, 16:04  •  7045 просмотра

Read in English

Президент Зеленский заявил, что россии не нужен мир, в отличие от всего международного сообщества, и призвал продолжать усилия по урегулированию конфликта, не сосредотачиваясь на агрессоре.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что мир необходим для всего международного сообщества, в отличие от одного агрессора, которому он не нужен. Зеленский призвал к продолжению работы над решением конфликта, не сосредотачиваясь на агрессоре, передает корреспондент УНН.

Мир им не нужен - это факт, он нужен всем нам - факт. Собрание такого количества уважаемых стран и соответствующих представительств и религиозных лидеров, говорит, что мир нужен всем нам. Это больше чем любой, по количеству населения, оружия и территорий, любой один агрессор, но мир все равно больше. Поэтому мы должны делать свою работу, а не думать о россии,

- сказал Зеленский.

По его словам, россия и ее руководство не готова к справедливому миру, а наоборот ее громкие заявления говорят о том, что это их ошибки.

Срывать усилия мира для справедливого мира, или просто нам собраться. Выходя с таким месседжем, что они готовы закончить эту войну, при этом указывая Украине выйти с ее территорий, под нашим контролем, которые абсолютно законны. Человек, который хочет закончить войну может говорить что угодно, даже о замороженном конфликте, который нас не устраивает, потому что мы им не верим. Но здесь человек просто провоцировал весь мир, и честно говоря пугал, говоря о том, что не собирается заканчивать войну. То есть, все это большая ошибка, которая нам полезна. Одним этим месседжем, путин передал всему миру, что все что он говорил о реальном желании закончить войну - умноженное на ноль. Об этом говорили все страны, даже те, которые имеют или имели другие взгляды - это тоже успех. Иногда ошибки врага - это тоже успех,

- добавил он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на втором пленарном заседании Глобального саммита мира, заявил, что участники сделали правильный выбор, выбор двух пунктов по безопасности и одного гуманитарного пункта, чтобы начать двигаться к восстановлению полной безопасности и справедливого мира. Диалог состоялся и очевидно, что он может иметь абсолютно практические последствия.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Опубликован полный итоговый документ Глобального саммита мира
  •  49049 просмотра

Опубликован полный итоговый документ Глобального саммита мира

Эксклюзив
Эмоционально насыщенная неделя: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-23 июня
  •  85477 просмотра

Эмоционально насыщенная неделя: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-23 июня

Эксклюзив
Преступные действия продолжаются: детектив БЭБ на суде рассказал, что серый экспорт из "Олимпекса" до сих пор продолжается
14 июня 2024, 12:13  •  161479 просмотра

Преступные действия продолжаются: детектив БЭБ на суде рассказал, что серый экспорт из "Олимпекса" до сих пор продолжается

Эксклюзив
Если вину Гетманцева докажут, ему может грозить уголовное наказание - юрист
14 июня 2024, 10:07  •  175465 просмотра

Если вину Гетманцева докажут, ему может грозить уголовное наказание - юрист

Эксклюзив
Юрист рассказал, что происходит с физическими и юридическими лицами после введения санкций в отношении них
14 июня 2024, 10:00  •  173987 просмотра

Юрист рассказал, что происходит с физическими и юридическими лицами после введения санкций в отношении них

Эксклюзив
Теневая экономика Украины может занимать до 60% ВВП - эксперт
14 июня 2024, 08:25  •  144409 просмотра

Теневая экономика Украины может занимать до 60% ВВП - эксперт

Эксклюзив
В Укртрансбезопасности признали неудовлетворительное состояние дороги, по которой "скорая" едва доставила пожилую пациентку в больницу
14 июня 2024, 08:03  •  101346 просмотра

В Укртрансбезопасности признали неудовлетворительное состояние дороги, по которой "скорая" едва доставила пожилую пациентку в больницу

Эксклюзив
В КГГА рассказали о дефиците специалистов в "Киевпастрансе" и метро
14 июня 2024, 07:38  •  96578 просмотра

В КГГА рассказали о дефиците специалистов в "Киевпастрансе" и метро

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ: покупать битые авто из США на аукционах - это всегда риск
14 июня 2024, 07:38  •  60308 просмотра

Эксперты КНИИСЭ: покупать битые авто из США на аукционах - это всегда риск

Эксклюзив
В полиции подтвердили факты браконьерства на территории национального парка "Тузловские лиманы"
13 июня 2024, 11:29  •  122691 просмотра

В полиции подтвердили факты браконьерства на территории национального парка "Тузловские лиманы"

Популярные

Наступит момент, когда нужно будет говорить с Россией - Кулеба

Наступит момент, когда нужно будет говорить с Россией - Кулеба

  •  38030 просмотра
На Сумщине наблюдается уменьшение количества обстрелов - ОТГ "Северск"

На Сумщине наблюдается уменьшение количества обстрелов - ОТГ "Северск"

  •  45983 просмотра
"Наша позиция ясна и четкая - обмен всех на всех" - Офис президента

"Наша позиция ясна и четкая - обмен всех на всех" - Офис президента

  •  45632 просмотра
Населенные пункты Донетчины были атакованы ВС РФ 8 раз, повреждено не менее 15 зданий - Филашкин

Населенные пункты Донетчины были атакованы ВС РФ 8 раз, повреждено не менее 15 зданий - Филашкин

  •  73394 просмотра
Саммит мира: СМИ обнародовали проект итоговой декларации

Саммит мира: СМИ обнародовали проект итоговой декларации

  •  67221 просмотра

Публикации

Почти 6,5 млн грн на услуги по переводу: на что НАБУ тратит средства во время войны

Почти 6,5 млн грн на услуги по переводу: на что НАБУ тратит средства во время войны

14 июня 2024, 12:58  •  199210 просмотра
В ближайшее время назначение министра аграрной политики не ожидается в ближайшее время

В ближайшее время назначение министра аграрной политики не ожидается в ближайшее время

14 июня 2024, 08:51  •  223368 просмотра
Мяч на поле правоохранителей: что будет с теми, кто пытается блокировать работу предприятий-участников зерновой инициативы

Мяч на поле правоохранителей: что будет с теми, кто пытается блокировать работу предприятий-участников зерновой инициативы

14 июня 2024, 07:07  •  240823 просмотра
"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна

"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна
Эксклюзив

13 июня 2024, 11:25  •  289612 просмотра
«Шоу вместо расследования»: фигурант скандала НАБУ идет в суд

«Шоу вместо расследования»: фигурант скандала НАБУ идет в суд

13 июня 2024, 10:18  •  274051 просмотра

Война

Зеленский о привлечении россиян к Саммиту мира: мир им не нужен - это факт

Зеленский о привлечении россиян к Саммиту мира: мир им не нужен - это факт

  •  7775 просмотра
Задача Украины сейчас не дать возможности успеха в наступательных действиях рф - Зеленский

Задача Украины сейчас не дать возможности успеха в наступательных действиях рф - Зеленский

  •  18771 просмотра
российские захватчики на оккупированных территориях усиливают имущественное давление на жителей - Федоров

российские захватчики на оккупированных территориях усиливают имущественное давление на жителей - Федоров

  •  16434 просмотра
россия похитила 20 тысяч украинских детей - Президент

россия похитила 20 тысяч украинских детей - Президент

  •  25935 просмотра
россии было не выгодно заканчивать войну, доказательством этого является полномасштабное вторжение - Зеленский

россии было не выгодно заканчивать войну, доказательством этого является полномасштабное вторжение - Зеленский

  •  25969 просмотра

политика

Зеленский о привлечении россиян к Саммиту мира: мир им не нужен - это факт

Зеленский о привлечении россиян к Саммиту мира: мир им не нужен - это факт

  •  7775 просмотра
Задача Украины сейчас не дать возможности успеха в наступательных действиях рф - Зеленский

Задача Украины сейчас не дать возможности успеха в наступательных действиях рф - Зеленский

  •  18771 просмотра
россия похитила 20 тысяч украинских детей - Президент

россия похитила 20 тысяч украинских детей - Президент

  •  25935 просмотра
россии было не выгодно заканчивать войну, доказательством этого является полномасштабное вторжение - Зеленский

россии было не выгодно заканчивать войну, доказательством этого является полномасштабное вторжение - Зеленский

  •  25969 просмотра
Когда россия скажет, что готова к миру опираясь на Устав ООН, тогда наступит время включить ее в мирный процесс - фон дер Ляйен

Когда россия скажет, что готова к миру опираясь на Устав ООН, тогда наступит время включить ее в мирный процесс - фон дер Ляйен

  •  26306 просмотра

Война

Зеленский о привлечении россиян к Саммиту мира: мир им не нужен - это факт

Зеленский о привлечении россиян к Саммиту мира: мир им не нужен - это факт

  •  7775 просмотра
Задача Украины сейчас не дать возможности успеха в наступательных действиях рф - Зеленский

Задача Украины сейчас не дать возможности успеха в наступательных действиях рф - Зеленский

  •  18771 просмотра
российские захватчики на оккупированных территориях усиливают имущественное давление на жителей - Федоров

российские захватчики на оккупированных территориях усиливают имущественное давление на жителей - Федоров

  •  16434 просмотра
россия похитила 20 тысяч украинских детей - Президент

россия похитила 20 тысяч украинских детей - Президент

  •  25935 просмотра
россии было не выгодно заканчивать войну, доказательством этого является полномасштабное вторжение - Зеленский

россии было не выгодно заканчивать войну, доказательством этого является полномасштабное вторжение - Зеленский

  •  25969 просмотра

политика

Зеленский о привлечении россиян к Саммиту мира: мир им не нужен - это факт

Зеленский о привлечении россиян к Саммиту мира: мир им не нужен - это факт

  •  7775 просмотра
Задача Украины сейчас не дать возможности успеха в наступательных действиях рф - Зеленский

Задача Украины сейчас не дать возможности успеха в наступательных действиях рф - Зеленский

  •  18771 просмотра
россия похитила 20 тысяч украинских детей - Президент

россия похитила 20 тысяч украинских детей - Президент

  •  25935 просмотра
россии было не выгодно заканчивать войну, доказательством этого является полномасштабное вторжение - Зеленский

россии было не выгодно заканчивать войну, доказательством этого является полномасштабное вторжение - Зеленский

  •  25969 просмотра
Когда россия скажет, что готова к миру опираясь на Устав ООН, тогда наступит время включить ее в мирный процесс - фон дер Ляйен

Когда россия скажет, что готова к миру опираясь на Устав ООН, тогда наступит время включить ее в мирный процесс - фон дер Ляйен

  •  26306 просмотра

Новости Бизнеса

Бизнес-издание Mind приглашает на крупнейшую инвестиционную конференцию 2024 года - Mind Invest Summit

Бизнес-издание Mind приглашает на крупнейшую инвестиционную конференцию 2024 года - Mind Invest Summit

12 июня 2024, 15:55  •  110444 просмотра
Классическая одежда, которая никогда не выйдет из моды - как ее носить?

Классическая одежда, которая никогда не выйдет из моды - как ее носить?

12 июня 2024, 11:13  •  109289 просмотра
WOG и сообщество PRIDE задонатили почти 5,8 млн грн на РУБ в рамках сбора Фонда Притулы "Невидимий щит"

WOG и сообщество PRIDE задонатили почти 5,8 млн грн на РУБ в рамках сбора Фонда Притулы "Невидимий щит"

10 июня 2024, 11:09  •  114048 просмотра

Экономика

В понедельник на всю Украину ожидают почасовые графики отключения света

В понедельник на всю Украину ожидают почасовые графики отключения света

  •  26 просмотра
Война в Украине повлияла и на Африку - президент Ганы

Война в Украине повлияла и на Африку - президент Ганы

  •  11022 просмотра
Голландец построил бизнес и обеспечивает рф-потребителей западными товарами, в частности Nike и Lego, которые покинули Россию

Голландец построил бизнес и обеспечивает рф-потребителей западными товарами, в частности Nike и Lego, которые покинули Россию

  •  21340 просмотра
ОАЭ хочет заключить соглашение о партнерстве с Украиной и углубить торговые отношения

ОАЭ хочет заключить соглашение о партнерстве с Украиной и углубить торговые отношения

  •  23277 просмотра
Защита портовой инфраструктуры является ключевым для сохранения экспорта продовольствия из Украины - Мицотакис

Защита портовой инфраструктуры является ключевым для сохранения экспорта продовольствия из Украины - Мицотакис

  •  21760 просмотра

Киев

На Киевщине ожидается гроза, которая продлится до конца суток, завтра тоже будет дождливо

На Киевщине ожидается гроза, которая продлится до конца суток, завтра тоже будет дождливо

  •  9940 просмотра
Киев усиливает контроль за безопасностью пищевых продуктов на фоне вспышек сальмонеллеза

Киев усиливает контроль за безопасностью пищевых продуктов на фоне вспышек сальмонеллеза

  •  10288 просмотра
В столице Украины состоялся Марш Равенства, первый с начала полномасштабного вторжения рф

В столице Украины состоялся Марш Равенства, первый с начала полномасштабного вторжения рф

  •  24003 просмотра
Новые "фонтаны" посреди улиц и сорванный асфальт: в Киеве бушует непогода

Новые "фонтаны" посреди улиц и сорванный асфальт: в Киеве бушует непогода

15 июня 2024, 13:20  •  40162 просмотра
Буданов подтвердил атаку дронов на аэродром Морозовск в рф - The War Zone  

Буданов подтвердил атаку дронов на аэродром Морозовск в рф - The War Zone  

15 июня 2024, 09:30  •  101393 просмотра