Зеленский о привлечении россиян к Саммиту мира: мир им не нужен - это факт

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что мир необходим для всего международного сообщества, в отличие от одного агрессора, которому он не нужен. Зеленский призвал к продолжению работы над решением конфликта, не сосредотачиваясь на агрессоре, передает корреспондент УНН.

Мир им не нужен - это факт, он нужен всем нам - факт. Собрание такого количества уважаемых стран и соответствующих представительств и религиозных лидеров, говорит, что мир нужен всем нам. Это больше чем любой, по количеству населения, оружия и территорий, любой один агрессор, но мир все равно больше. Поэтому мы должны делать свою работу, а не думать о россии, - сказал Зеленский.

По его словам, россия и ее руководство не готова к справедливому миру, а наоборот ее громкие заявления говорят о том, что это их ошибки.

Срывать усилия мира для справедливого мира, или просто нам собраться. Выходя с таким месседжем, что они готовы закончить эту войну, при этом указывая Украине выйти с ее территорий, под нашим контролем, которые абсолютно законны. Человек, который хочет закончить войну может говорить что угодно, даже о замороженном конфликте, который нас не устраивает, потому что мы им не верим. Но здесь человек просто провоцировал весь мир, и честно говоря пугал, говоря о том, что не собирается заканчивать войну. То есть, все это большая ошибка, которая нам полезна. Одним этим месседжем, путин передал всему миру, что все что он говорил о реальном желании закончить войну - умноженное на ноль. Об этом говорили все страны, даже те, которые имеют или имели другие взгляды - это тоже успех. Иногда ошибки врага - это тоже успех, - добавил он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на втором пленарном заседании Глобального саммита мира, заявил, что участники сделали правильный выбор, выбор двух пунктов по безопасности и одного гуманитарного пункта, чтобы начать двигаться к восстановлению полной безопасности и справедливого мира. Диалог состоялся и очевидно, что он может иметь абсолютно практические последствия.