Зеленський про залучення росіян до Саміту миру: мир їм не потрібен - це факт
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що росії не потрібен мир, на відміну від усього міжнародного співтовариства, і закликав продовжувати зусилля з врегулювання конфлікту, не зосереджуючись на агресорі.
Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції заявив, що мир є необхідним для всієї міжнародної спільноти, на відміну від одного агресора, якому він не потрібен. Зеленський закликав до продовження роботи над вирішенням конфлікту, не зосереджуючись на агресорі, передає кореспондент УНН.
Мир їм не потрібен – це факт, він потрібен всім нам – факт. Зібрання такої кількості поважних країн та відповідних представництв та релігійних лідерів, говорить, що мир потрібен всім нам. Це більше ніж будь-який, за кількістю населення, зброї та територій, будь-який один агресор, але світ все одно більший. Тому ми повинні робити свою роботу, а не думати про росію,
За його словами, росія та її керівництво не готова до справедливого миру, а навпаки її гучні заяви говорять про те, що це їхні помилки.
Зривати зусилля світу для справедливого миру, або просто нам зібратися. Виходячи з таким меседжем, що вони готові закінчити цю війну, при цьому вказуючи Україні вийти з її територій, під нашим контролем, які абсолютно законні. Людина, яка хоче закінчити війну може говорити будь-що, навіть про заморожений конфлікт, який нас не влаштовує, бо ми їм не віримо. Але тут людина просто провокувала весь світ, і чесно кажучи лякала, говорячи про те, що не збирається закінчувати війну. Тобто, все це велика помилка, яка нам корисна. Одним цим меседжем, путін передав всьому світу, що все що він говорив про реальне бажання закінчити війну – помножене на нуль. Про це казали всі країни, навіть ті, які мають або мали інші погляди – це теж успіх. Іноді помилки ворога – це теж успіх,
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на другому пленарному засіданні Глобального саміту миру, заявив, що учасники зробили правильний вибір, вибір двох безпекових та одного гуманітарного пункту, щоб почати рухатися до відновлення повної безпеки та справедливого миру. Діалог відбувся і очевидно, що він може мати абсолютно практичні наслідки.