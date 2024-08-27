Президент о представителях рф на втором Саммите мира: это желание всех стран

Участие во втором Саммите мира россии является желанием всех стран. Они считают, что таким образом может быть шанс окончания войны. Украина хотела, чтобы на первом саммите россиян не было, но собрать второй саммит без рф будет сложно. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украина 2024. Независимость", передает корреспондент УНН.

Что касается этого саммита, то эти 3 пункта, которые рассматривались на первом саммите, будут подготовлены детально. Мы не будем ждать другой следующей встречи в рамках второго саммита. Мы подготовим все пункты онлайн, офлайн, как я уже сказал об этом немного раньше. Мы должны быть готовыми на ноябрь месяц. Что касается представителей рф на втором саммите - это желание всех стран, они хотят, они считают, что таким образом может быть шанс окончания войны, поэтому мы хотели, чтобы на первом саммите их присутствия не было и нам удалось это сделать. Собрать страны без представителей россии непросто. Но мы собрали большое количество стран, институтов. Я считаю, что это было очень важно и успешно. Мы подготовим план и представители россии, если они будут хотеть присутствовать на втором саммите, то они будут присутствовать. Иначе мы можем потерять на втором саммите большое количество стран, - сказал Зеленский.

Напомним

Украинская сторона хотела бы, чтобы следующий Саммит мира состоялся в одной из стран Глобального Юга, но пока место не определено, ведь главное условие его проведения - это готовность совместного плана, над которым уже работают.