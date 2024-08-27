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Президент про представників рф на другому Саміті миру: це бажання всіх країн

Президент про представників рф на другому Саміті миру: це бажання всіх країн

Київ • УНН

 • 21757 перегляди

Президент України заявив, що присутність представників рф на другому Саміті миру є бажанням усіх країн-учасниць. Зеленський зазначив, що без рф буде складно зібрати велику кількість країн на саміті.

Участь у другому Саміті миру росії є бажанням всіх країн. Вони вважають, що таким чином може бути шанс закінчення війни. Україна хотіла, щоб на першому саміті росіян не було, але зібрати другий саміт без рф буде складно. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

Щодо цього саміту, то ці 3 пункти, які розглядалися на першому саміту, будуть підготовлені детально. Ми не будемо чекати іншої наступної зустрічі в рамках другого саміту. Ми підготуємо всі пункти онлайн, офлайн, як я вже сказав про це трішки раніше. Ми повинні бути готовими на листопад місяць. Що стосується представників рф на другому саміті - це бажання всіх країн, вони хочу, вони вважають, що таким чином може бути шанс закінчення війни, тому ми хотіли, щоб на першому саміті їх присутності не було і нам вдалося це зробити. Зібрати країни без представників росії непросто. Але ми зібрали велику кількість країн, інституцій. Я вважаю, що це було дуже важливо і успішно. Ми підготуємо план і представники росії, якщо вони будуть хотіти бути присутніми на другому саміті, то вони будуть присутніми. Інакше ми можемо втратити на другому саміті велику кількість країн,

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Українська сторона хотіла би, щоб наступний Саміт миру відбувся в одній із країн Глобального Півдня, але наразі місце не визначено, адже головна умова його проведення - це готовність спільного плану, над яким вже працюють.

Павло Башинський

Павло Башинський

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