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Зеленский о предпосылках для справедливого завершения войны: пока мир ждет чуда от Трампа, нам надо работать каждый день

Зеленский о предпосылках для справедливого завершения войны: пока мир ждет чуда от Трампа, нам надо работать каждый день

Киев  •  УНН

 • 5523 просмотра

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Президент заявил, что стойкость украинцев от Купянска до Запорожья может обеспечить предпосылки для завершения войны. Он призвал не ждать чуда от Трампа, а работать каждый день.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия хочет разрушить Украину и уничтожить украинцев, но устойчивость украинцев от Купянска до Запорожья может обеспечить фундаментальные предпосылки для справедливого завершения войны. И "пока весь мир ждет чуда от Трампа, дай Бог", нам нужно не ждать, не терять устойчивости, а "пахать", надо работать каждый день. Об этом он сказал во время выступления в парламенте, передает корреспондент УНН.

Детали

"Украинцы прошли уже 1000 дней этой войны. Не сломались, не сдались, не потеряли государственности. Украинцы прошли 1000 дней полномасштабной войны, и это подвиг наших воинов, это подвиг всего украинского народа, миллионов наших людей. Каждый и каждая заслуживает благодарности, большой благодарности", - отметил Глава государства.

Вчера я был в Покровске, был в Купянске и на позициях наших воинов вблизи этих наших украинских городов. В течение уже долгих месяцев наши Покровск и Купянск в тяжелых испытаниях. Именно там и на смежных оборонительных направлениях на нашей украинской Донетчине, на нашей Харьковщине россия пошла на наибольший уровень своих потерь за всю войну. Мы все должны понимать, за что враг платит такую цену. россия хочет разрушения нас, нашего государства, наших людей, разрушения нашей устойчивости. Украинская стойкость на этой линии - от Купянска до Покровска и далее в Запорожье может обеспечить фундаментальные предпосылки для справедливого завершения этой войны. И это стойкость не только наших воинов

- сказал Зеленский.

Он отметил, что в решающие моменты, которые будут в следующем году, необходимо не допустить, чтобы кто-то в мире усомнился в устойчивости всей Украины.

На этом этапе войны решается, кто дожмет. Или мы врага, или враг нас - украинцев, и европейцев, и всех в мире, кто хочет жить свободно и не подчинено какому-то одному диктатору. Эта битва не только о Покровске, или Купянске, или любом нашем украинском городе, селе, городке. Это битва за всю Украину. Битва о всей Европе. Пока весь мир ждет чуда от Трампа, дай Бог, мы с вами должны не ждать, мы должны не терять стойкости, мы должны пахать. Надо работать каждый день. Порознь выиграть в этой битве просто невозможно. В единстве также не просто, но возможно. Это война, в которой решается судьба всей нации, и никто не должен и не сможет решить ее за нас

- добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Зеленский представил План устойчивости, который будет полностью раскрыт в декабре. План содержит 10 ключевых направлений и должен провести страну от войны к миру.

Павел Башинский

Павел Башинский

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