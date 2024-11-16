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Зеленский о мобилизации: есть вещи, которые нужно уладить

Зеленский о мобилизации: есть вещи, которые нужно уладить

Киев  •  УНН

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Президент заявил о необходимости корректировки норм закона о мобилизации, если они не поддержаны обществом и военными. По его словам, некоторые вопросы мобилизации требуют урегулирования.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя мобилизацию, заявил, что есть вещи, которые нужно уладить, и высказался о законе об усилении мобилизации, отметив, что, если те или иные нормы законодательства не поддержаны обществом, представителями войска, некоторые вещи надо немного корректировать. Об этом он сказал в интервью «Суспільному» по случаю 100-летия «Украинского радио», передает УНН.

Детали

Президент допустил корректировку закона о мобилизации.

На вопрос, как он оценивает действие закона об усилении мобилизации, Зеленский ответил: «По-разному, есть разные стороны этого закона».

Знаете, жизнь и бумага... Хотя так нельзя, наверное, говорить о законах, но в реальности все немножечко по-другому. Законы есть для того, чтобы жить по правилам. Но если те или иные нормы законодательства не поддержаны обществом, прежде всего - представителями войска, некоторые вещи надо немного корректировать

- указал Зеленский.

Президент заявил, что согласно докладам о мобилизации, есть вещи, которые должны решить, есть - которые идут, как и были запланированы.

«Согласно докладам Главкома, начальника Генштаба, министра обороны, людей, которые мне на Ставке докладывают о мобилизации, есть вещи, которые они должны уладить, есть - которые идут, как и были запланированы», - сказал Зеленский.

Добавим

18 мая 2024 года закон об усилении мобилизации вступал в силу.

Зеленский удивлен секретарем СНБО из-за озвученной информации о планах на призов16 нояб. 2024, 09:39 • 12263 просмотра

Напомним,

Народный депутат Анна Скороход во время пресс-конференции о деятельности временной следственной комиссии по проблемам военных заявляла, что врачи военно-врачебных комиссий имеют указание признавать мужчин-военнообязанных годными к военной службе. Также, по ее словам, существуют случаи, когда ТЦК формируют списки, по которым определенным людям не вручают повестки.

Также Скороход заявляла, что в Силах обороны существуют случаи, когда военные, которые якобы находятся на передовой, платят своему командиру, чтобы не быть на «нуле», а также случаи, когда солдаты платят, чтобы уйти в отпуск, или пройти ВВК, а также существует проблема со злоупотреблением на получении медалей.

В Украине в 2025 году нужно продолжать мобилизацию, чтобы держать оборону - Умеров13 нояб. 2024, 19:00 • 31742 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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