Зеленский о мобилизации: есть вещи, которые нужно уладить
Киев • УНН
Президент заявил о необходимости корректировки норм закона о мобилизации, если они не поддержаны обществом и военными. По его словам, некоторые вопросы мобилизации требуют урегулирования.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя мобилизацию, заявил, что есть вещи, которые нужно уладить, и высказался о законе об усилении мобилизации, отметив, что, если те или иные нормы законодательства не поддержаны обществом, представителями войска, некоторые вещи надо немного корректировать. Об этом он сказал в интервью «Суспільному» по случаю 100-летия «Украинского радио», передает УНН.
Детали
Президент допустил корректировку закона о мобилизации.
На вопрос, как он оценивает действие закона об усилении мобилизации, Зеленский ответил: «По-разному, есть разные стороны этого закона».
Знаете, жизнь и бумага... Хотя так нельзя, наверное, говорить о законах, но в реальности все немножечко по-другому. Законы есть для того, чтобы жить по правилам. Но если те или иные нормы законодательства не поддержаны обществом, прежде всего - представителями войска, некоторые вещи надо немного корректировать
Президент заявил, что согласно докладам о мобилизации, есть вещи, которые должны решить, есть - которые идут, как и были запланированы.
«Согласно докладам Главкома, начальника Генштаба, министра обороны, людей, которые мне на Ставке докладывают о мобилизации, есть вещи, которые они должны уладить, есть - которые идут, как и были запланированы», - сказал Зеленский.
Добавим
18 мая 2024 года закон об усилении мобилизации вступал в силу.
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Напомним,
Народный депутат Анна Скороход во время пресс-конференции о деятельности временной следственной комиссии по проблемам военных заявляла, что врачи военно-врачебных комиссий имеют указание признавать мужчин-военнообязанных годными к военной службе. Также, по ее словам, существуют случаи, когда ТЦК формируют списки, по которым определенным людям не вручают повестки.
Также Скороход заявляла, что в Силах обороны существуют случаи, когда военные, которые якобы находятся на передовой, платят своему командиру, чтобы не быть на «нуле», а также случаи, когда солдаты платят, чтобы уйти в отпуск, или пройти ВВК, а также существует проблема со злоупотреблением на получении медалей.
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