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Зеленский удивлен секретарем СНБО из-за озвученной информации о планах на призов

Зеленский удивлен секретарем СНБО из-за озвученной информации о планах на призов

Киев  •  УНН

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Президент Украины удивлен секретарем СНБО из-за обнародованных цифр относительно планов мобилизации. Зеленский заявил, что не знал о распространении этой информации.

Президент Украины Владимир Зеленский удивлен секретарем СНБО Александром Литвиненко из-за того, что он распространил информацию о том, что в ряды Вооруженных сил планируется призвать еще более 160 тыс. человек. Об этом он сказал в интервью "Суспільне" по случаю 100-летия "Украинского радио", передает УНН.

Детали

Зеленский прокомментировал цифру в 160 тысяч человек, которых, как заявлял секретарь СНБО Александр Литвиненко, планируется призвать в ВСУ. И цифру в 500 тыс., которая звучит от волонтеров.

Я не согласен с цифрами. Нельзя говорить о точной цифре, потому что есть вопрос задачи. Если не хватает людей на фронте, - это ответ, мобилизовали ли сотни тысяч людей или нет. Знаю ли я, сколько мобилизовали после этого закона? Да. Достаточно ли? Нет. Почему? Ну, потому что, все же, самое главное - люди. Хочется, чтобы с такими шагами все делали с умом. А потому, если не хватает, то точно никакие полмиллиона никто не мобилизовал

- сказал Зеленский.

Президент отметил, что удивлен тем, что Литвиненко распространил информацию о цифрах относительно того, сколько людей планируют призвать.

Говорить точную цифру - это неправильно. Я удивлен секретарем СНБО. Не знал, что он распространяет эту информацию

- заявил Зеленский.

Дополнение

Правительство обновило критерии для получения бронирования от мобилизации для предприятий и организаций и для получения критичности. С 1 декабря все бронирования будут осуществляться через "Дія", а зарплата должна быть не менее 2,5 минимальных.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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