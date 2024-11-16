Зеленский удивлен секретарем СНБО из-за озвученной информации о планах на призов

Президент Украины Владимир Зеленский удивлен секретарем СНБО Александром Литвиненко из-за того, что он распространил информацию о том, что в ряды Вооруженных сил планируется призвать еще более 160 тыс. человек. Об этом он сказал в интервью "Суспільне" по случаю 100-летия "Украинского радио", передает УНН.

Детали

Зеленский прокомментировал цифру в 160 тысяч человек, которых, как заявлял секретарь СНБО Александр Литвиненко, планируется призвать в ВСУ. И цифру в 500 тыс., которая звучит от волонтеров.

Я не согласен с цифрами. Нельзя говорить о точной цифре, потому что есть вопрос задачи. Если не хватает людей на фронте, - это ответ, мобилизовали ли сотни тысяч людей или нет. Знаю ли я, сколько мобилизовали после этого закона? Да. Достаточно ли? Нет. Почему? Ну, потому что, все же, самое главное - люди. Хочется, чтобы с такими шагами все делали с умом. А потому, если не хватает, то точно никакие полмиллиона никто не мобилизовал