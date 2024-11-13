В Украине в 2025 году нужно продолжать мобилизацию, чтобы держать оборону - Умеров

В следующем году, чтобы держать оборону в Украине должны продолжать мобилизацию. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров во время «Ежегодного Общего Собрания Ассоциации 2024», передает УНН.

«На следующий год, чтобы держать оборону, чтобы все цели и задачи, которые были указаны в военной стратегии (были выполнены - ред.), мы должны продолжать мобилизацию», - сказал Умеров.

Он отметил, что летом было услышано, что экономика нуждается в резервировании.

«Кабмин провел несколько постановлений, «Дія» провела и мы со своей стороны зарезервировали количество людей, но должны продолжать мобилизацию. Мы будем всегда открыты, чтобы работать с ассоциациями, мы просим обратиться к нам и объяснить, аргументировать, как мы можем вам помочь», - заявил Умеров.

Кроме того, он отметил, что Минобороны предоставляет рекомендацию сколько нужно для того, чтобы держать фронт, для того, чтобы иметь стратегические резервы, оперативные резервы.

«Мы пытаемся изменить парадигму, чтобы служение было честью, а не то, как общество сейчас воспринимает. Мы пытаемся изменить подходы, принципы», - сказал министр.

Дополнение

В октябре секретарь СНБО Александр Литвиненко заявлял, что в Украине в ряды Вооруженных Сил планируется призвать еще более 160 тыс. человек.

The Times в октябре сообщал, что до конца 2024 года Украина планирует мобилизовать еще 200 тысяч новобранцев, однако эти амбициозные планы могут не быть выполнены.