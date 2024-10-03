Україна планує мобілізувати 200 тисяч осіб, але стикається з труднощами - The Times
Київ • УНН
Україна планує мобілізувати 200 тисяч новобранців до кінця 2024 року, але стикається з проблемами. Одеська область виконує лише 20% плану, а корупція та поганий стан здоров'я призовників ускладнюють процес.
До кінця 2024 року Україна планує мобілізувати ще 200 тисяч новобранців, проте ці амбітні плани можуть не бути виконані. Про це повідомляє The Times, передає УНН.
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Видання нагадує, що за оцінками НАТО, терористична країна щомісяця мобілізує близько 30 тисяч військових. На тлі цих цифр українські мобілізаційні цілі стають усе більш важливими, але одночасно й важчими для досягнення.
За інформацією, отриманою від одного з працівників територіального центру комплектування в Одесі, мобілізаційні показники в регіоні значно відстають від запланованих. Одеська область демонструє одні з найгірших результатів у країні, з менш ніж 20% виконання плану мобілізації. Ситуацію ускладнюють проблеми з корупцією та організаційною неефективністю. Зокрема, відомо про випадки підробки документів про непридатність до служби за хабарі.
Ще однією перешкодою є поганий стан здоров’я багатьох призовників: значна частина з них виявляється непридатною до служби через серйозні захворювання, такі як туберкульоз, гепатит або ВІЛ. Це значно знижує можливості для виконання мобілізаційних завдань.
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