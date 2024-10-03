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Украина планирует мобилизовать 200 тысяч человек, но сталкивается с трудностями - The Times

Украина планирует мобилизовать 200 тысяч человек, но сталкивается с трудностями - The Times

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 19:35  •  1516 просмотра

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Украина планирует мобилизовать 200 тысяч новобранцев до конца 2024 года, но сталкивается с проблемами. Одесская область выполняет лишь 20% плана, а коррупция и плохое состояние здоровья призывников усложняют процесс.

До конца 2024 года Украина планирует мобилизовать еще 200 тысяч новобранцев, однако эти амбициозные планы могут не быть выполнены. Об этом сообщает The Times, передает УНН.

Детали

Издание напоминает, что по оценкам НАТО, террористическая страна ежемесячно мобилизует около 30 тысяч военных. На фоне этих цифр украинские мобилизационные цели становятся все более важными, но одновременно и более трудными для достижения.

По информации, полученной от одного из работников территориального центра комплектования в Одессе, мобилизационные показатели в регионе значительно отстают от запланированных. Одесская область демонстрирует одни из худших результатов в стране, с менее чем 20% выполнения плана мобилизации. Ситуацию осложняют проблемы с коррупцией и организационной неэффективностью. В частности, известно о случаях подделки документов о непригодности к службе за взятки.

Еще одним препятствием является плохое состояние здоровья многих призывников: значительная часть из них оказывается непригодной к службе из-за серьезных заболеваний, таких как туберкулез, гепатит или ВИЧ. Это значительно снижает возможности для выполнения мобилизационных задач.

Мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 25 лет: Рада собирается исправить коллизию в начале сентября21 августа 2024, 08:29 • 27551 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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