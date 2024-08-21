Мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 25 лет: Рада собирается исправить коллизию в начале сентября

Верховная Рада в начале сентября рассмотрит законопроект, который должен исправить законодательную коллизию, когда мужчины в возрасте от 18 до 25 лет могли быть мобилизованы в ряды ВСУ, если они отслужили срочную службу, закончили военную кафедру, или были признаны ограниченно годными в мирное время.

Об этом пишет УНН с ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко.

Детали

Законопроект 11379-д о запрете мобилизации 18-25 лет будет рассмотрен в начале сентября. Только что поставил этот вопрос на заседании Рады. Потому что важно дожать это. Я получил сотни сообщений. Это реально большая проблема. На что Стефанчук заявил, что законопроект будет рассмотрен в начале сентября, на первом заседании - сообщил Гончаренко.

Он также обратился к Стефанчуку, чтобы обратиться в Министерство обороны с информированием о намерении голосования за этот законопроект, чтобы уже прекратилась мобилизация 18-25 летних.

Дополнение

Согласно законопроекту, в течение действия военного положения военнообязанные, которые находились на воинском учете имели статус непригодного к военной службе в мирное время, ограниченно годными в военное время - не подлежат призыву на военную службу по мобилизации до достижения ими 25-летнего возраста. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу с их согласия.

Также мужчины в возрасте до 25 лет, которые были мобилизованы, могут быть уволены с военной службы в запас, если они не выразили желание продолжать военную службу.