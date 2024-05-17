Зеленский: нехватка ПВО позволила россиянам войти в Харьковскую область

Президент заявил, что россияне пересекли границу из-за недостатка ПВО, используя свои преимущества в артиллерии и авиации. Об этом Владимир Зеленский рассказал журналистам ТСН, пишет УНН.

Пересечение россиянами границы связано с тем, что не хватает ПВО. Они на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией, объяснил Зеленский.

Детали

Он также отметил восьмимесячную задержку со стороны партнеров в принятии решений по военной помощи Украине.

Напомним

Пророссийские социальные сети распространяют дезинформацию о том, что Вооруженные Силы Украины якобы захватывают детские сады и больницы в Харьковской области, но эта информация не соответствует действительности, поскольку Вооруженные силы Украины придерживаются норм международного права и не используют никаких объектов в военных целях.