Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
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ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
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Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
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Зеленский: самая глубокая точка продвижения врага на Харьковщине - 10 километров
На Харьковском направлении продолжается бой в районе Старицы - Генштаб
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Зеленский: нехватка ПВО позволила россиянам войти в Харьковскую область
Зеленский заявил, что причиной того, что россияне смогли войти в Харьковскую область, является недостаток противовоздушной обороны, что позволяет им использовать свои преимущества в артиллерии и авиации.
В Украине изменен порядок бронирования работников топливно-энергетического и цифрового секторов
Украина вносит изменения в порядок бронирования работников топливно-энергетического и цифрового секторов для прохождения военной службы во время особого периода.
Зеленский о цели наступления россиян на Харьковщине: Волчанск - их цель
По словам президента Украины Владимира Зеленского, Волчанск является ключевой целью российского наступления в Харьковской области, поскольку они стремятся контролировать 10-километровую зону от границы, но сейчас ситуация стабилизировалась.
Враг расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров - Сырский
Российские войска расширили зону активных боевых действий почти на 70 километров, сосредоточив основные усилия на направлении Стрелечья - Липцы и захвате Волчанска Харьковской области.
В Харькове продолжается ликвидация последствий ночной атаки рф - Синегубов
российские войска ночью атаковали Харьков с помощью беспилотников "Shahed" и ракет С-300, повредив многоэтажный дом. Анализ повреждений и ликвидация последствий продолжается.
Зеленский: самая глубокая точка продвижения врага на Харьковщине - 10 километров
Украинские войска стабилизировали ситуацию в Харьковской области, но российские войска продвинулись на 10 километров вглубь Харьковской области.
На Харьковском направлении продолжается бой в районе Старицы - Генштаб
На Харьковском направлении продолжаются бои под Станицей, ситуация в Волчанске контролируемая, а украинские войска улучшают тактические позиции на отдельных участках.
Уплату налогов в рф следует считать взяточничеством - Международная рабочая группа по санкциям против россии
Многие крупные иностранные компании продолжают работать в россии, несмотря на ее вторжение в Украину, предоставляя ресурсы, которые могут способствовать военным действиям. Поэтому в Международной рабочей группе по санкциям против россии предлагается рассматривать уплату налогов этими компаниями в россии как взяточничество, которое наказывается штрафами.
Пытался поджечь синагогу: во Франции полицейские застрелили вооруженного мужчину
Вооруженный мужчина был застрелен французской полицией после попытки поджечь синагогу в Руане.
Глава НАК "Нафтогаз Украины" рассказал, как они готовятся к новому отопительному сезону
"Нафтогаз Украины" активно готовится к новому отопительному сезону. В этом году добыча газа увеличена до 15 миллиардов кубометров; добыча нефти - на 2 миллиона тонн.