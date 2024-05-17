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Зеленський: нестача ППО дозволила росіянам увійти на Харківщину

Зеленський: нестача ППО дозволила росіянам увійти на Харківщину

Київ • УНН

 • 17597 перегляди

Зеленський заявив, що причиною того, що росіяни змогли увійти в Харківську область, є нестача протиповітряної оборони, що дозволяє їм використовувати свої переваги в артилерії та авіації.

Президент заявив, що росіяни перетнули кордон через нестачу ППО, використовуючи свої переваги в артилерії та авіації. Про це Володимир Зеленський розповів журналістам ТСН, пише УНН.

Перетин росіянами кордону пов’язаний з тим, що не вистачає ППО. Вони на відстані, де у них є перевага, діють авіабомбами, артилерією,

пояснив Зеленський.

Деталі

Він також наголосив на восьмимісячній затримці з боку партнерів у прийнятті рішень щодо військової допомоги Україні.

Нагадаємо

Проросійські соціальні мережі поширюють дезінформацію про те, що Збройні Сили України нібито захоплюють дитячі садки та лікарні в Харківській області, але ця інформація не відповідає дійсності, оскільки Збройні сили України дотримуються норм міжнародного права і не використовують жодних об'єктів у військових цілях.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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