Зеленский назначил глав Тернопольской и Волынской ОВА, а также заместителя главы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил глав Тернопольской и Волынской ОВА, а также уже экс-главу Волынской ОВА Ивана Рудницкого - заместителем председателя Службы безопасности Украины, передает УНН.

Подробности

Согласно указу №43/2026, Иван Рудницкий уволен с должности главы Волынской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению, в то же время указом №46/2026 он назначен заместителем председателя СБУ.

Также указом №44/2026 на Романа Романюка временно возложено исполнение обязанностей главы Волынской ОВА.

Кроме того, Тарас Пастух назначен главой Тернопольской ОВА.

Дополнение

В вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Продолжил сегодня кадровые изменения – и в регионах, и в Службе безопасности Украины. Будут еще решения".

Напомним

Офис Президента Украины обнародовал указы о назначении глав четырех областей - Полтавской, Черновицкой, Винницкой и Днепропетровской.