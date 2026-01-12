Зеленский назначил глав Тернопольской и Волынской ОВА, а также заместителя главы СБУ
Киев • УНН
Президент Зеленский назначил Ивана Рудницкого заместителем главы СБУ, освободив его от должности главы Волынской ОВА. Роман Романюк временно возглавил Волынскую ОВА, а Тарас Пастух стал главой Тернопольской ОВА.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил глав Тернопольской и Волынской ОВА, а также уже экс-главу Волынской ОВА Ивана Рудницкого - заместителем председателя Службы безопасности Украины, передает УНН.
Подробности
Согласно указу №43/2026, Иван Рудницкий уволен с должности главы Волынской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению, в то же время указом №46/2026 он назначен заместителем председателя СБУ.
Также указом №44/2026 на Романа Романюка временно возложено исполнение обязанностей главы Волынской ОВА.
Кроме того, Тарас Пастух назначен главой Тернопольской ОВА.
Дополнение
В вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Продолжил сегодня кадровые изменения – и в регионах, и в Службе безопасности Украины. Будут еще решения".
Напомним
Офис Президента Украины обнародовал указы о назначении глав четырех областей - Полтавской, Черновицкой, Винницкой и Днепропетровской.