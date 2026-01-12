Зеленский назначил глав Тернопольской и Волынской ОВА, а также заместителя главы СБУ

$43.080.09
19:13 • 2968 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
18:47 • 6258 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
17:49 • 9254 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
16:29 • 11763 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 20981 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 16004 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 17954 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 37386 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 36634 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 29193 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30
Ситуация в энергетике: сложнее всего в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевщины - Свириденко12 января, 10:45
Китай раскритиковал интерес Трампа к Гренландии12 января, 11:59
Комитет ВР по нацбезопасности и обороне не поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ12 января, 13:10
Концерн Rheinmetall передаст Украине БМП Lynx KF41: озвучена стоимость машинVideo12 января, 13:53
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 20981 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Денис Шмыгаль
Николас Мадуро
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Гренландия
Дания
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37
Отопление
Техника
Социальная сеть
Фильм
Шахед-136

Зеленский назначил глав Тернопольской и Волынской ОВА, а также заместителя главы СБУ

Киев • УНН

 • 852 просмотра

Президент Зеленский назначил Ивана Рудницкого заместителем главы СБУ, освободив его от должности главы Волынской ОВА. Роман Романюк временно возглавил Волынскую ОВА, а Тарас Пастух стал главой Тернопольской ОВА.

Зеленский назначил глав Тернопольской и Волынской ОВА, а также заместителя главы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил глав Тернопольской и Волынской ОВА, а также уже экс-главу Волынской ОВА Ивана Рудницкого - заместителем председателя Службы безопасности Украины, передает УНН.

Подробности

Согласно указу №43/2026, Иван Рудницкий уволен с должности главы Волынской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению, в то же время указом №46/2026 он назначен заместителем председателя СБУ.

Также указом №44/2026 на Романа Романюка временно возложено исполнение обязанностей главы Волынской ОВА.

Кроме того, Тарас Пастух назначен главой Тернопольской ОВА.

Дополнение

В вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Продолжил сегодня кадровые изменения – и в регионах, и в Службе безопасности Украины. Будут еще решения".

Напомним

Офис Президента Украины обнародовал указы о назначении глав четырех областей - Полтавской, Черновицкой, Винницкой и Днепропетровской.

Павел Башинский

Политика
Кабинет Министров Украины
Служба безопасности Украины
Владимир Зеленский
Украина