19:13 • 1560 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
18:47 • 3990 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
17:49 • 7618 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
16:29 • 10962 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
14:17 • 19813 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
14:07 • 15711 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 17722 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 36813 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 36430 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 29093 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський призначив очільників Тернопільської та Волинської ОВА, а також заступника голови СБУ

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Президент Зеленський призначив Івана Рудницького заступником голови СБУ, звільнивши його з посади голови Волинської ОВА. Роман Романюк тимчасово очолив Волинську ОВА, а Тарас Пастух став головою Тернопільської ОВА.

Зеленський призначив очільників Тернопільської та Волинської ОВА, а також заступника голови СБУ

Президент України Володимир Зеленський призначив очільників Тернопільської та Волинської ОВА, а також вже ексочільника Волинської ОВА Івана Рудницького - заступником голови Служби безпеки України, передає УНН.

Деталі

Відповідно до указу №43/2026, Івана Рудницького звільнено з посади голови Волинської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою, водночас указом №46/2026 його призначено заступником голови СБУ.

Також указом №44/2026 на Романа Романюка тимчасово покладено виконання обов’язків голови Волинський ОВА.

Окрім того, Тараса Пастуха призначено головою Тернопільської ОВА.

Доповнення

У вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський заявив: "Продовжив сьогодні кадрові зміни – і в регіонах, і в Службі безпеки України. Будуть іще рішення".

Нагадаємо

Офіс Президента України оприлюднив укази про призначення голів чотирьох областей - Полтавської, Чернівецької, Вінницької та Дніпропетровської.

Павло Башинський

Політика
Кабінет Міністрів України
Служба безпеки України
Володимир Зеленський
Україна