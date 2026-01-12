Зеленський призначив очільників Тернопільської та Волинської ОВА, а також заступника голови СБУ
Київ • УНН
Президент Зеленський призначив Івана Рудницького заступником голови СБУ, звільнивши його з посади голови Волинської ОВА. Роман Романюк тимчасово очолив Волинську ОВА, а Тарас Пастух став головою Тернопільської ОВА.
Президент України Володимир Зеленський призначив очільників Тернопільської та Волинської ОВА, а також вже ексочільника Волинської ОВА Івана Рудницького - заступником голови Служби безпеки України, передає УНН.
Деталі
Відповідно до указу №43/2026, Івана Рудницького звільнено з посади голови Волинської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою, водночас указом №46/2026 його призначено заступником голови СБУ.
Також указом №44/2026 на Романа Романюка тимчасово покладено виконання обов’язків голови Волинський ОВА.
Окрім того, Тараса Пастуха призначено головою Тернопільської ОВА.
Доповнення
У вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський заявив: "Продовжив сьогодні кадрові зміни – і в регіонах, і в Службі безпеки України. Будуть іще рішення".
Нагадаємо
Офіс Президента України оприлюднив укази про призначення голів чотирьох областей - Полтавської, Чернівецької, Вінницької та Дніпропетровської.