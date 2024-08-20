Зеленский на днях будет говорить с представителями Вселенского патриарха Варфоломея

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на днях будет говорить с представителями Вселенского патриарха Варфоломея на фоне принятия законопроекта о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с РФ. Об этом он сказал в видеообращении, передает УНН.

«Хочу сегодня отметить работу Верховной Рады Украины. Принят закон о нашей духовной независимости. Это то, о чем мы говорили с членами Совета церквей и религиозных организаций. И на днях я буду говорить также с представителями Вселенского патриарха Варфоломея. Мы будем и дальше укреплять Украину, наше общество», - сказал Зеленский.

Дополнение

Верховная Рада приняла законопроект №8371 о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с рф. Закон вступит в силу через 30 дней, но у общин УПЦ МП будет 9 месяцев на разрыв связей с РПЦ.

Зеленський обговорив з Радою церков законопроект про заборону УПЦ МП