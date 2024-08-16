Зеленский обсудил с Советом церквей законопроект о запрете УПЦ МП
Киев • УНН
Президент Украины обсудил с религиозными лидерами законопроект о запрете УПЦ МП. Зеленский отметил важность духовной независимости и единства Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с членами Совета церквей и религиозных организаций законопроект о запрете УПЦ МП, передает УНН.
Говорил с членами Совета церквей и религиозных организаций. И благодарен за поддержку нашего курса на духовную независимость Украины. Верховной Раде предложен законопроект, который может реально гарантировать, что не будет никаких манипуляций с москвой украинской церковью
По его словам, этот законопроект должен сработать и должен добавить Украине соборности, реального нашего единства духовного.
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Как сообщал УНН, на следующей неделе Верховная Рада собирается рассмотреть во втором чтении законопроект о запрете религиозных организаций, которые связаны со страной-агрессором.