Зеленский обсудил с Советом церквей законопроект о запрете УПЦ МП

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с членами Совета церквей и религиозных организаций законопроект о запрете УПЦ МП, передает УНН.

Говорил с членами Совета церквей и религиозных организаций. И благодарен за поддержку нашего курса на духовную независимость Украины. Верховной Раде предложен законопроект, который может реально гарантировать, что не будет никаких манипуляций с москвой украинской церковью - сообщил Зеленский во время вечернего обращения.

По его словам, этот законопроект должен сработать и должен добавить Украине соборности, реального нашего единства духовного.

Епіфаній звернувся до митрополита УПЦ МП Онуфрія із закликом до діалогу про єднання

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Как сообщал УНН, на следующей неделе Верховная Рада собирается рассмотреть во втором чтении законопроект о запрете религиозных организаций, которые связаны со страной-агрессором.