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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Епифаний обратился к митрополиту УПЦ МП Онуфрию с призывом к диалогу о единении

Епифаний обратился к митрополиту УПЦ МП Онуфрию с призывом к диалогу о единении

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 18:08  •  3385 просмотра

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Предстоятель ПЦУ Епифаний обратился к митрополиту УПЦ МП Онуфрию с призывом начать диалог об объединении православных церквей в Украине. Он отметил необходимость отказаться от предварительных условий для начала диалога.

Митрополит Киевский и всея Украины, Предстоятель Православной Церкви Украины Епифаний обратился к митрополиту УПЦ МП Онуфрию с призывом к диалогу о единении, передает УНН.

"Митрополиту в Киеве Онуфрию и всем иерархам, духовенству и мирянам, которые находятся с ним. Владыки и отцы, братья и сестры! В день Успения Пресвятой Богородицы, молитвенно возлагая надежду на Ее заступничество, направление и помощь во всяком добром деле, желаю возобновить призыв от имени Православной Церкви Украины к Вам, владыка, к иерархам, духовенству и верующим, которые признают Вас своим Предстоятелем: ради блага и утверждения православной христианской веры в Украине, ради Церкви Христовой, ради защиты истины от попыток исказить ее - безотлагательно начать диалог", - обратился Епифаний.

Епифаний отметил, что в течение длительного времени по разным причинам как церковного происхождения, так и в большей степени внешнего, мирского, Православная Церковь в Украине претерпевала разделения.

"Каноническим правом и порядком в целом, а также Томосом в частности определено, что все православные церковные институты в пределах Украины должны быть в организационном и юрисдикционном единстве, как одна и единая Поместная Православная Церковь. Однако с большой скорбью и болью мы все являемся свидетелями того, что в первую очередь из-за позиции Патриархата Москвы часть православных не услышала еще призыва единства, направленного к ним, и не выполнила этого долга - быть едиными. Но и среди тех украинских православных, кто еще не находится в семье Православной Церкви Украины, растет число желающих достичь этого единства", - отметил Епифаний.

Предстоятель ПЦУ подчеркнул, что весь мир видит, что Патриархат москвы оказался глубоко отравлен псевдо-религиозным учением "русского мира", ядовитым и смертоносным плодом которого стала нынешняя страшная война россии против Украины.

"Поэтому, познав уже явным и безоговорочным образом, что и корень, и плод "русского мира" являются злыми - для всякого, кто истинно желает сохранить чистоту Православия и кто заботится о благе Церкви должно быть понятно, что от этого зла следует отдаляться и не иметь с этой тьмой никакой общности. Поэтому, твердо и неуклонно держась этих принципов, мы снова и снова обращаемся к Вам владыка, и ко всем нашим православным братьям и сестрам, но в первую очередь - к епископам и священникам, потому что на них возложена большая ответственность, как свидетельствует об этом Писание - с призывом без всяких предварительных условий начать диалог о единстве", - говорится в обращении Епифания.

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Епифаний напомнил, что со стороны Онуфрия были объявлены три требования относительно такого диалога, а именно - чтобы было отвергнуто решение Вселенского Патриархата и чтобы мы не слышали просьб от тех, кто принимает эти решения и желает быть едиными, как Православная Церковь Украины.

Предстоятель ПЦУ подчеркнул, что с такими требованиями не могут согласиться.

"Поэтому мы с любовью просим Вас и иерархов, которые с Вами - согласиться начать наш диалог без предварительных условий. Именно так, без предварительных условий, начинался диалог, который благословил и поддерживал блаженной памяти Митрополит Киевский и всея Украины Владимир и который Патриархат москвы разрушил. Пусть все, кому действительно дорога память митрополита Владимира - возьмут в этом его за пример", - обратился Епифаний.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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