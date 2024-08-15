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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Запрет УПЦ МП: законопроект планируется рассмотреть на следующей неделе в Раде

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 14:12  •  25681 просмотра

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Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о запрете религиозных организаций, связанных со страной-агрессором. Документ предусматривает запрет деятельности РПЦ в Украине и пропаганды "русского мира".

На следующей неделе Верховная Рада собирается рассмотреть во втором чтении законопроект о запрете религиозных организаций, которые связаны со страной-агрессором. Об этом пишет УНН с ссылкой на проект повестки дня ВР и карточку законопроекта №8371.

Детали

Согласно законопроекту, иностранные религиозные организации могут осуществлять свою деятельность в Украине, при условии, что она не вредит национальной или общественной безопасности, охране общественного порядка, здоровью или морали, правам и свободам других лиц. Отмечается, что на территории Украины запрещена деятельность иностранных религиозных организаций, которые соответствуют таким критериям:

  • находятся в государстве, которое осуществило или осуществляет вооруженную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины;
  • прямо или косвенно (в том числе через публичные выступления руководителей или других органов управления) поддерживают вооруженную агрессию против Украины.

Учитывая то, что русская православная церковь является идеологическим продолжением режима государства-агрессора, соучастницей военных преступлений и преступлений против человечности, совершаемых от имени российской федерации и идеологии "русского мира", деятельность русской православной церкви в Украине запрещена. Использование религиозных организаций для пропаганды идеологии "русского мира", в том числе популяризации этой идеологии любым способом, противоречит интересам национальной и общественной безопасности, территориальной целостности Украины и запрещается

- говорится в документе. 

Рассмотрение вопросов о подтверждении фактов использования религиозной организации для пропаганды идеологии "русского мира" будет осуществляться Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести, в порядке, установленном Кабмином.

При рассмотрении могут использоваться выводы религиоведческой экспертизы, информация других центральных органов исполнительной власти, данные публичных электронных реестров, а также информация, полученная от физических и юридических лиц, из медиа и других открытых источников

- отмечается в проекте закона.

Также Госслужба по этнополитике и свободе совести будет соответствующим приказом утверждать перечень религиозных организаций, которые запрещены в Украине. Совет национальной безопасности и обороны Украины сможет применять санкции к религиозным организациям.

Иностранная религиозная организация, деятельность которой в Украине запрещена, не может быть собственником, участником, акционером зарегистрированных в Украине юридических лиц. Отношения, или связи, или коммуникации религиозных организаций, в том числе религиозных общин, других юридических лиц частного права с иностранными религиозными организациями, деятельность которых в Украине запрещена, не допускаются, кроме случаев, если они осуществляются по согласованию центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере религии

- говорится в законопроекте.

Решение о запрете религиозных организаций будет приниматься окружным административным судом, территориальная юрисдикция которого распространяется на город Киев по иску Госслужбы по этнополитике и свободе совести. В случае соответствующего принятия судом, апелляционную жалобу можно подать в Верховный суд.

Судебное решение Верховного суда по таким делам является окончательным и кассационному обжалованию не подлежит

- отмечается в документе.

Дополнение

Сегодня Президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду собраться безотлагательно в ближайшее время для рассмотрения оборонного законодательного пакета, а именно вопросов, в частности, урегулирования трофейного оружия, гражданства иностранцев, воюющих в украинских легионах и лишения предателей госнаград.

Нардеп Ярослав Железняк сообщал, что также планируется рассмотреть во втором чтении законопроект о запрете УПЦ МП.

Павел Башинский

Павел Башинский

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