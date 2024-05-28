Зеленский на аэродроме "Мелсбрук" осмотрел истребители F-16

Во время рабочего визита в Бельгию Президент Владимир Зеленский посетил военную базу "Мелсбрук". Он осмотрел истребители F-16 и пообщался с бельгийскими пилотами-инструкторами и украинскими военными, которые там обучаются, передает УНН.

Посетил военную базу «Мелсбрук», где проходят учения наши военнослужащие. Украина очень ждет от своих западных партнеров истребителей F-16 для усиления защиты нашего неба. А также ждем дома наших воинов, которые учатся техническому обслуживанию F-16 и очень мотивированы, чтобы начать выполнение боевых задач и ускорить победу нашего государства - написал Зеленский в Telegram.

Офис Президент сообщил, что Главе государства подробно рассказали о боевых характеристиках и технических особенностях самолетов, а также об обучении украинских летчиков на F-16. Бельгийские пилоты-инструкторы отметили мотивированность украинских коллег.

Зеленский также встретился с военнослужащими Вооруженных Сил Украины, которые проходят обучение по обслуживанию истребителей. Они рассказали, что имеют опытных инструкторов, получают всю важную информацию и хотят как можно скорее вернуться в Украину, чтобы выполнять боевые задачи и ускорять нашу победу.

Желаю вам хорошего окончания обучения. Большое спасибо вам, рассчитываем на вас и ждем дома - сказал Президент.

Дополнение

Министр иностранных дел страны Аджа Лябиб заявила, что Бельгия поставит 30 своих истребителей F-16 Украине до 2028 года.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что вооружение, которое будет предоставляться Украине Бельгией в рамках соглашения по безопасности, включая и самолеты F-16, ВСУ смогут использовать на украинской территории.