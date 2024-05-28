Зеленский на аэродроме "Мелсбрук" осмотрел истребители F-16
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский посетил бельгийскую военную базу, где украинские пилоты и технический персонал проходят подготовку на истребителях F-16.
Во время рабочего визита в Бельгию Президент Владимир Зеленский посетил военную базу "Мелсбрук". Он осмотрел истребители F-16 и пообщался с бельгийскими пилотами-инструкторами и украинскими военными, которые там обучаются, передает УНН.
Посетил военную базу «Мелсбрук», где проходят учения наши военнослужащие. Украина очень ждет от своих западных партнеров истребителей F-16 для усиления защиты нашего неба. А также ждем дома наших воинов, которые учатся техническому обслуживанию F-16 и очень мотивированы, чтобы начать выполнение боевых задач и ускорить победу нашего государства
Офис Президент сообщил, что Главе государства подробно рассказали о боевых характеристиках и технических особенностях самолетов, а также об обучении украинских летчиков на F-16. Бельгийские пилоты-инструкторы отметили мотивированность украинских коллег.
Зеленский также встретился с военнослужащими Вооруженных Сил Украины, которые проходят обучение по обслуживанию истребителей. Они рассказали, что имеют опытных инструкторов, получают всю важную информацию и хотят как можно скорее вернуться в Украину, чтобы выполнять боевые задачи и ускорять нашу победу.
Желаю вам хорошего окончания обучения. Большое спасибо вам, рассчитываем на вас и ждем дома
Дополнение
Министр иностранных дел страны Аджа Лябиб заявила, что Бельгия поставит 30 своих истребителей F-16 Украине до 2028 года.
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что вооружение, которое будет предоставляться Украине Бельгией в рамках соглашения по безопасности, включая и самолеты F-16, ВСУ смогут использовать на украинской территории.
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
Зеленский на аэродроме "Мелсбрук" осмотрел истребители F-16
Враг атаковал Днепропетровскую область дронами-камикадзе и бил артснарядами. В ОВА рассказали о разрушениях
Финансировала войска рф: в Украине будут судить жену Медведчука Оксану Марченко
Зеленский прибыл в Португалию - СМИ
Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах
Повестки через приложение Резерв+ не рассылаются - Минобороны
В этом году Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ 10 отечественных роботизированных комплексов
18 июня в приложении Резерв+ появится QR-код
россияне продолжают атаковать в районе Старомайорского - Генштаб
Зеленский и король Бельгии Филипп обсудили Саммит мира
Популярные
Подготовка к Саммиту мира: Зеленский рассказал детали разговора с председателем Евросовета
Во Львове родилась девочка-богатырка: сколько весит
Бренды парфюмов класса люкс вероятно связаны с детским трудом
Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области
Нашли тело отца 8-летнего мальчика, который сдал тест ДНК в Харькове
Публикации
Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"
От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известноЭксклюзив
Зеленский на аэродроме "Мелсбрук" осмотрел истребители F-16
Президент Украины Владимир Зеленский посетил бельгийскую военную базу, где украинские пилоты и технический персонал проходят подготовку на истребителях F-16.
Враг атаковал Днепропетровскую область дронами-камикадзе и бил артснарядами. В ОВА рассказали о разрушениях
Российская армия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками-камикадзе и артиллерийскими снарядами, повредив 6 частных домов, 5-этажный дом, теплицу и линии электропередач, но никто не пострадал.
Финансировала войска рф: в Украине будут судить жену Медведчука Оксану Марченко
Оксане Марченко, жене пророссийского политика Виктора Медведчука, грозит до 8 лет лишения свободы за финансирование российских оккупационных сил в Крыму с 2014 года, включая выплаты российской гвардии и Министерству внутренних дел.
Зеленский прибыл в Португалию - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Португалию, где как ожидается он подпишет соглашение по безопасности между Украиной и Португалией.
Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах
Парламент Грузии преодолел вето президента и принял противоречивый закон об «иностранных агентах», который, по словам критиков, является инспирированным россией и может помешать европейским устремлениям страны.
Повестки через приложение Резерв+ не рассылаются - Минобороны
В Минобороны уточнили, что повестки нельзя получить через приложение «Резерв+», поскольку соответствующего законодательного решения для этого функционала пока нет.
В этом году Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ 10 отечественных роботизированных комплексов
С начала года Министерство обороны Украины приняло на вооружение Вооруженных Сил более 10 роботизированных комплексов отечественного производства. Некоторые комплексы уже успешно прошли боевые испытания и получили высокую оценку украинских защитников.
18 июня в приложении Резерв+ появится QR-код
18 июня в приложении «Резерв+» появится QR-код, который позволит электронным данным заменить бумажные военные билеты, устраняя необходимость в физических документах.
россияне продолжают атаковать в районе Старомайорского - Генштаб
Российские оккупанты продолжают обстрелы вблизи Старомайорского: три атаки отбиты, украинские военные контролируют ситуацию.
Зеленский и король Бельгии Филипп обсудили Саммит мира
Президент Зеленский обсудил с королем Бельгии Филиппом предстоящий Глобальный саммит мира в Швейцарии и ожидания Украины от него.