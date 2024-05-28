Зеленський на аеродромі "Мелсбрук" оглянув винищувачі F-16
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський відвідав бельгійську військову базу, де українські пілоти та технічний персонал проходять підготовку на винищувачах F-16.
Під час робочого візиту до Бельгії Президент Володимир Зеленський відвідав військову базу "Мелсбрук". Він оглянув винищувачі F-16 і поспілкувався з бельгійськими пілотами-інструкторами та українськими військовими, які там навчаються, передає УНН.
Відвідав військову базу "Мелсбрук", де проходять навчання наші військовослужбовці. Україна дуже чекає від своїх західних партнерів винищувачів F-16 для посилення захисту нашого неба. А також чекаємо вдома наших воїнів, які навчаються технічного обслуговування F-16 і є дуже вмотивованими, щоб розпочати виконання бойових завдань і пришвидшити перемогу нашої держави
Офіс Президент повідомив, що Главі держави докладно розповіли про бойові характеристики й технічні особливості літаків, а також про навчання українських льотчиків на F-16. Бельгійські пілоти-інструктори відзначили вмотивованість українських колег.
Зеленський також зустрівся з військовослужбовцями Збройних Сил України, які проходять навчання з обслуговування винищувачів. Вони розповіли, що мають досвідчених інструкторів, отримують усю важливу інформацію та хочуть якомога скоріше повернутися в Україну, щоб виконувати бойові завдання та пришвидшувати нашу перемогу.
Бажаю вам гарного закінчення навчання. Дуже дякуємо вам, розраховуємо на вас та чекаємо вдома
Доповнення
Міністр закордонних справ країни Аджа Лябіб заявила, що Бельгія поставить 30 своїх винищувачів F-16 Україні до 2028 року.
Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що озброєння, яке буде надаватися Україні Бельгією в рамках безпекової угоди, включаючи і літаки F-16, ЗСУ зможуть використовувати на українській території.