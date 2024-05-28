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Зеленський на аеродромі "Мелсбрук" оглянув винищувачі F-16

Зеленський на аеродромі "Мелсбрук" оглянув винищувачі F-16

Київ • УНН

 • 23213 перегляди

Президент України Володимир Зеленський відвідав бельгійську військову базу, де українські пілоти та технічний персонал проходять підготовку на винищувачах F-16.

Під час робочого візиту до Бельгії Президент Володимир Зеленський відвідав військову базу "Мелсбрук". Він оглянув винищувачі F-16 і поспілкувався з бельгійськими пілотами-інструкторами та українськими військовими, які там навчаються, передає УНН.

Відвідав військову базу "Мелсбрук", де проходять навчання наші військовослужбовці. Україна дуже чекає від своїх західних партнерів винищувачів F-16 для посилення захисту нашого неба. А також чекаємо вдома наших воїнів, які навчаються технічного обслуговування F-16 і є дуже вмотивованими, щоб розпочати виконання бойових завдань і пришвидшити перемогу нашої держави

 - написав Зеленський в Telegram.

Офіс Президент повідомив, що Главі держави докладно розповіли про бойові характеристики й технічні особливості літаків, а також про навчання українських льотчиків на F-16. Бельгійські пілоти-інструктори відзначили вмотивованість українських колег.

Зеленський також зустрівся з військовослужбовцями Збройних Сил України, які проходять навчання з обслуговування винищувачів. Вони розповіли, що мають досвідчених інструкторів, отримують усю важливу інформацію та хочуть якомога скоріше повернутися в Україну, щоб виконувати бойові завдання та пришвидшувати нашу перемогу.

Бажаю вам гарного закінчення навчання. Дуже дякуємо вам, розраховуємо на вас та чекаємо вдома

– сказав Президент.

Доповнення

Міністр закордонних справ країни Аджа Лябіб заявила, що Бельгія поставить 30 своїх винищувачів F-16 Україні до 2028 року.

Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що озброєння, яке буде надаватися Україні Бельгією в рамках безпекової угоди, включаючи і літаки F-16, ЗСУ зможуть використовувати на українській території.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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