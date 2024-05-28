"Можуть використовувати на українській території": де Кроо ухилився від відповіді про обмеження на використання літаків F-16
Київ • УНН
Бельгія надасть Україні 30 винищувачів F-16 та 977 млн євро військової допомоги до 2028 року в рамках двосторонньої угоди про безпеку.
Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що озброєння, яке буде надаватися Україні Бельгією в рамках безпекової угоди, включаючи і літаки F-16, ЗСУ зможуть використовувати на українській території. Про це де Кроо заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.
Усе, що входить у нашу угоду, чітко там прописано. Українські збройні сили можуть це використовувати на українській території
Так він відповів на питання, чи буде обмеження на використання літаків F-16 і чи зможе Україна збивати російські літаки в російському просторі.
Нагадаємо
Україна та Бельгія підписали двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку, згідно з якою Бельгія зобов'язалася надати Україні щонайменше 977 млн євро військової допомоги та 30 винищувачів F-16 до 2028 року.
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