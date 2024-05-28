"Могут использовать на украинской территории": де Кроо уклонился от ответа об ограничениях на использование самолетов F-16

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что вооружение, которое будет предоставляться Украине Бельгией в рамках соглашения по безопасности, включая и самолеты F-16, ВСУ смогут использовать на украинской территории. Об этом де Кроо заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Все, что входит в наше соглашение, четко там прописано. Украинские вооруженные силы могут это использовать на украинской территории - сказал де Кроо.

Так он ответил на вопрос, будет ли ограничение на использование самолетов F-16 и сможет ли Украина сбивать российские самолеты в российском пространстве.

Напомним

Украина и Бельгия подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке, согласно которому Бельгия обязалась предоставить Украине не менее 977 млн евро военной помощи и 30 истребителей F-16 до 2028 года.

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