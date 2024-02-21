Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего

Украина подпишет новые соглашения по безопасности с несколькими странами в ближайшие недели - Зеленский

По словам президента Зеленского, в ближайшие недели Украина подпишет соглашения о безопасности с несколькими странами, чтобы получить большую оборонную поддержку, финансовые гарантии и политическое сотрудничество.