Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего
Киев • УНН
Зеленский обновил состав Ставки Верховного главнокомандующего Украины, утвердив новых начальников Генерального штаба и Сухопутных войск, а также уволив командующего Десантно-штурмовых войск.
Президент Владимир Зеленский в среду, 21 февраля, обновил состав Ставки верховного главнокомандующего согласно Указу №83/2024, который подписал. Эти изменения касаются ключевых должностей, передает УНН.
Детали
Согласно указу в состав Ставки верховного главнокомандующего утверждают таких лиц:
1. Анатолия Владиславовича Баргилевича, который утвержден в должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины;
2. Александра Алексеевича Павлюка, который назначен командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Также было принято решение об исключении из состава Ставки Максима Миргородского, бывшего командующего Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего
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