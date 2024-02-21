Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

Президент Володимир Зеленський у середу, 21 лютого, оновив склад Ставки верховного головнокомандувача згідно з Указом №83/2024, який підписав. Ці зміни стосуються ключових посад, передає УНН.

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Згідно з указом до складу Ставки верховного головнокомандувача затверджують таких осіб:

1. Анатолія Владиславовича Баргилевича, якого затверджено на посаді начальника Генерального штабу Збройних сил України;

2. Олександра Олексійовича Павлюка, який призначений командувачем Сухопутних військ Збройних сил України.

Також було прийнято рішення про вилучення зі складу Ставки Максима Миргородського, колишнього командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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