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Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

Київ • УНН

 • 31158 перегляди

Зеленський оновив склад Ставки Верховного головнокомандувача України, затвердивши нових начальників Генерального штабу та Сухопутних військ, а також звільнивши командувача Десантно-штурмових військ.

Президент Володимир Зеленський у середу, 21 лютого, оновив склад Ставки верховного головнокомандувача згідно з Указом №83/2024, який підписав. Ці зміни стосуються ключових посад, передає УНН.

Деталі

Згідно з указом до складу Ставки верховного головнокомандувача затверджують таких осіб:

1. Анатолія Владиславовича Баргилевича, якого затверджено на посаді начальника Генерального штабу Збройних сил України;

2. Олександра Олексійовича Павлюка, який призначений командувачем Сухопутних військ Збройних сил України.

Також було прийнято рішення про вилучення зі складу Ставки Максима Миргородського, колишнього командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Зеленський знову зібрав Ставку Верховного Головнокомандувача: засідання тривало три години05.11.22, 17:16 • 262846 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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