Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
Київ • УНН
Зеленський оновив склад Ставки Верховного головнокомандувача України, затвердивши нових начальників Генерального штабу та Сухопутних військ, а також звільнивши командувача Десантно-штурмових військ.
Президент Володимир Зеленський у середу, 21 лютого, оновив склад Ставки верховного головнокомандувача згідно з Указом №83/2024, який підписав. Ці зміни стосуються ключових посад, передає УНН.
Деталі
Згідно з указом до складу Ставки верховного головнокомандувача затверджують таких осіб:
1. Анатолія Владиславовича Баргилевича, якого затверджено на посаді начальника Генерального штабу Збройних сил України;
2. Олександра Олексійовича Павлюка, який призначений командувачем Сухопутних військ Збройних сил України.
Також було прийнято рішення про вилучення зі складу Ставки Максима Миргородського, колишнього командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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