Зеленський знову зібрав Ставку Верховного Головнокомандувача: засідання тривало три години
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, яке тривало три години. Як повідомив сам Глава держави, йшлося про ситуацію на передовій, постачання Силам оборони та протидію дроновому терору, передає УНН.
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"Провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача – доволі тривале, три години. Дуже детально проаналізували ситуацію на передовій, на всіх напрямках, на енергетичному фронті, ситуацію на кордонах. Знаємо, до чого готується ворог. Будемо відповідати й далі звільняти нашу землю", - повдіомив Зеленський.
За його словами, також дуже детально проаналізували все, що стосується постачання Силам оборони: це техніка, боєприпаси, зв’язок, зимові речі.
"Окремо розглянули протидію ракетному та дроновому терору – вже є доволі значні результати у цьому, процент збиття став більшим, але ще є над чим працювати. Маємо забезпечити повний захист українського неба і будемо робити для цього й надалі все можливе і неможливе", - резюмував Глава держави.
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