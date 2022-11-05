Зеленський знову зібрав Ставку Верховного Головнокомандувача: засідання тривало три години

Цитата

"Провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача – доволі тривале, три години. Дуже детально проаналізували ситуацію на передовій, на всіх напрямках, на енергетичному фронті, ситуацію на кордонах. Знаємо, до чого готується ворог. Будемо відповідати й далі звільняти нашу землю", - повдіомив Зеленський.

За його словами, також дуже детально проаналізували все, що стосується постачання Силам оборони: це техніка, боєприпаси, зв’язок, зимові речі.

"Окремо розглянули протидію ракетному та дроновому терору – вже є доволі значні результати у цьому, процент збиття став більшим, але ще є над чим працювати. Маємо забезпечити повний захист українського неба і будемо робити для цього й надалі все можливе і неможливе", - резюмував Глава держави.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Іран, ймовірно, направив до Москви нову партію дронів для російської армії - Bild