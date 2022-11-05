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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Іран, ймовірно, направив до Москви нову партію дронів для російської армії - Bild

Іран, ймовірно, направив до Москви нову партію дронів для російської армії - Bild

Київ • УНН

 • 224400 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Іран, ймовірно, направив до Москви транспортний літак із дронами-камікадзе для російської армії, передає УНН із посиланням на Bild.

Деталі

Великотоннажний вантажний літак Іл-76 вилетів з Тегерана рано-вранці в четвер і близько полудня приземлився у вантажному терміналі московського аеропорту Внуково. Це видно на двох фотографіях, зроблених у російському аеропорту під час розвантаження літака. На кадрах відбито, як навантажувачі перевозять піддони з великими ящиками з повітряного судна до складського приміщення.

Військовий експерт Bild Юліан Репке також звертає увагу на те, яка авіакомпанія здійснювала цей рейс. Літак Іл-76, що приземлився у Внуково, належить іранській компанії Pouya Air, яка потрапила до списку санкцій Сполучених Штатів. Мінфін США стверджує, що літаки Pouya Air використовуються іранською владою для доставки незаконних вантажів.

Ймовірно, у четвер до Москви прибула нова партія іранських дронів-камікадзе Shaheed-136, вважає Рєпке.

Додамо

Українські військові стверджують, що за останні місяці їм удалося збити сотні таких літальних апаратів. Міністр закордонних справ Ірану, у свою чергу, заявив, що країна постачала дрони росії лише до початку війни та в «обмеженій кількості».

Міністр оборони України Олексій Резніков у п'ятницю повідомив, що російська армія витратила запаси дронів, які були сформовані раніше, і тепер потребує нових поставок з Ірану.

«Не радійте завчасно. Ми знаємо, що є контракти, за якими Іран планує поставити до Росії ще від 1500 до 2400 безпілотників», - сказав Резніков.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Наслідки співучасті у злочинах проти України будуть масштабними: у МЗС відреагували на визнання Іраном постачання рф дронів

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