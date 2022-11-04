Першу партію іранських дронів росія вже використала – Резніков

Цитата

«Перша партія іранських дронів, яку росіяни завезли, становила близько 300 одиниць. Практично всі їх вони використали. Ми знаємо, що у них укладені контракти і цифри звучали за різними даними від 1,5 тисячі до 2,4 тисячі. Але це не означає, що вони їх отримали, тому що це контрактні зобов’язання іранської сторони, яка повинна їм постачати. А зважаючи на те, що іранська сторона постачає дрони і до інших країн для бойових дій, та й у них самих не дуже спокійно розвивається ситуація, маємо надію, що не всі зобов’язання іранська сторона зможе виконати по віднощенню до російської федерації. Крім того, ізраїльські колеги знищили декілька заводів по виробництву дронів на території сусідньої країни, тож я думаю, що обсяг дронів буде меншим», – повідомив Резніков.

Нагадаємо

Над Україною у ніч на 4 листопада знищили 9 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.