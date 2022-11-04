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Первую партию иранских дронов россия уже использовала – Резников

Первую партию иранских дронов россия уже использовала – Резников

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Первая партия дронов, которую россия получила от Ирана, уже использована, еще подписаны контракты на поставку от 1,5 до 2,4 тысяч дронов, по разным данным. Однако это не значит, что россия их все получит. Об этом на брифинге сообщил министр обороны Алексей Резников, передает УНН.

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«Первая партия иранских дронов, которую россияне завезли, составляла около 300 единиц. Практически все они использовали. Мы знаем, что у них заключены контракты и цифры звучали по разным данным от 1,5 тысячи до 2,4 тысячи. Но это не означает, что они их получили, потому что это контрактные обязательства иранской стороны, которая должна им поставлять. А ввиду того, что иранская сторона поставляет дроны и в другие страны для боевых действий, да и в них самих не очень спокойно развивается ситуация, надеемся, что не все обязательства иранская сторона сможет выполнить по отношению к российской федерации. Кроме того, израильские коллеги уничтожили несколько заводов по производству дронов на территории соседней страны, поэтому я думаю, что объем дронов будет меньше», – сообщил Резников.

Напомним

Над Украиной в ночь на 4 ноября уничтожили 9 вражеских дронов-камикадзе Shahed-136 иранского производства.

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