Первую партию иранских дронов россия уже использовала – Резников

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«Первая партия иранских дронов, которую россияне завезли, составляла около 300 единиц. Практически все они использовали. Мы знаем, что у них заключены контракты и цифры звучали по разным данным от 1,5 тысячи до 2,4 тысячи. Но это не означает, что они их получили, потому что это контрактные обязательства иранской стороны, которая должна им поставлять. А ввиду того, что иранская сторона поставляет дроны и в другие страны для боевых действий, да и в них самих не очень спокойно развивается ситуация, надеемся, что не все обязательства иранская сторона сможет выполнить по отношению к российской федерации. Кроме того, израильские коллеги уничтожили несколько заводов по производству дронов на территории соседней страны, поэтому я думаю, что объем дронов будет меньше», – сообщил Резников.

Напомним

Над Украиной в ночь на 4 ноября уничтожили 9 вражеских дронов-камикадзе Shahed-136 иранского производства.