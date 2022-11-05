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Иран, вероятно, направил в Москву новую партию дронов для российской армии – Bild

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Иран, вероятно, направил в Москву транспортный самолет с дронами-камикадзе для российской армии, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Великотоннажный грузовой самолет Ил-76 вылетел из Тегерана ранним утром в четверг и около полудня приземлился в грузовом терминале московского аэропорта Внуково. Это видно на двух фотографиях, сделанных в российском аэропорту при разгрузке самолета. На кадрах отражено, как погрузчики перевозят поддоны с большими ящиками с воздушного судна в складское помещение.

Военный эксперт Bild Юлиан Репке также обращает внимание на то, какая авиакомпания совершала этот рейс. Приземлившийся во Внуково самолет Ил-76 принадлежит иранской компании Pouya Air, которая попала в список санкций Соединенных Штатов. Минфин США утверждает, что самолеты Pouya Air используются иранскими властями для доставки незаконных грузов.

Вероятно, в четверг в Москву прибыла новая партия иранских дронов-камикадзе Shaheed-136, считает Репке.

Добавим

Украинские военные утверждают, что за последние месяцы им удалось сбить сотни таких летательных аппаратов. Министр иностранных дел Ирана, в свою очередь, заявил, что страна поставляла дроны россии только до начала войны и в «ограниченном количестве».

Министр обороны Украины Алексей Резников в пятницу сообщил, что российская армия потратила запасы дронов, которые были сформированы ранее, и теперь нуждаются в новых поставках из Ирана.

«Не радуйтесь раньше времени. Мы знаем, что есть контракты, по которым Иран планирует поставить в россию еще от 1500 до 2400 беспилотников», – сказал Резников.

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