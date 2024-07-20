Во время телефонного разговора между Президентом Украины Владимиром Зеленским и бывшим главой США и кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом было принципиальное согласие обеих сторон на встречу, но говорить о времени ее проведения рано. Команды еще будут работать и согласовывать графики, детали, когда это может быть возможным. Об этом рассказал пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров в эфире телемарафона в субботу, передает УНН.

Было зафиксировано принципиальное согласие обеих сторон на встречу. Обсуждали определенные промежутки времени, когда эта встреча должна состояться, но об этом говорить еще очень-очень рано. Это уже команды еще будут работать и согласовывать графики, детали, когда это может быть возможным - сказал Никифоров.

На уточняющий вопрос, можно ли говорить о формате встречи, который рассматривается, и месте встречи, и может ли Трамп приехать в Украину, Никифоров ответил: "Об этом говорить еще немножко рано. Это действительно обсуждалось, это важно подчеркнуть, когда это должно произойти, и где это должно произойти, но конкретика еще очень преждевременная - и формат, и время, и место".

Напомним

Во время телефонного разговора между Президентом Украины Владимиром Зеленским и бывшим главой США и кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом стороны обсудили вражеские удары накануне по Николаеву и 8 июля по "Охматдету". Трамп призвал Зеленского не верить в фейки, что его победа якобы может быть выгодна россии.