Зеленский и Шольц обсудили новые шаги усиления обороны Украины
Киев • УНН
Президент Украины провел телефонный разговор с канцлером Германии относительно систем ПВО и дальнейшей поддержки. Лидеры обсудили усиление давления на россию и детали разговора Шольца с путиным.
Украинский Президент Владимир Зеленский переговорил с канцлером Германии Олафом Штольцем. В частности обсудили шаги, которые могут усилить Украину. Об этом сообщил Зеленский в соцсети в пятницу, передает УНН.
Провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем и поблагодарил за лидерство в помощи Украине системами ПВО – очень эффективными "петриотами" и IRIS-T, которые уже спасли тысячи жизней. Благодарен канцлеру за готовность и в дальнейшем поддерживать Украину, в частности нашу оборону против российской агрессии и нашу устойчивость. Обсудили, какие наши двусторонние шаги и шаги партнеров могут усилить Украину
Президент подчеркнул, важно, чтобы давление на россию увеличивалось и чтобы украинские позиции крепли, потому что именно это будет заставлять россию к настоящему миру.
По его словам, канцлер Германии рассказал о деталях своего звонка путину. "Очевидно, что только сила оружия и сила дипломатии вместе могут принудить виновника войны к миру, и что мир возможен только благодаря силе", - добавил Президент.
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