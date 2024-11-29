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Зеленский и Шольц обсудили новые шаги усиления обороны Украины

Зеленский и Шольц обсудили новые шаги усиления обороны Украины

Киев  •  УНН

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Президент Украины провел телефонный разговор с канцлером Германии относительно систем ПВО и дальнейшей поддержки. Лидеры обсудили усиление давления на россию и детали разговора Шольца с путиным.

Украинский Президент Владимир Зеленский переговорил с канцлером Германии Олафом Штольцем. В частности обсудили шаги, которые могут усилить Украину. Об этом сообщил Зеленский в соцсети в пятницу, передает УНН

Провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем и поблагодарил за лидерство в помощи Украине системами ПВО – очень эффективными "петриотами" и IRIS-T, которые уже спасли тысячи жизней. Благодарен канцлеру за готовность и в дальнейшем поддерживать Украину, в частности нашу оборону против российской агрессии и нашу устойчивость. Обсудили, какие наши двусторонние шаги и шаги партнеров могут усилить Украину

- написал Зеленский. 

Президент подчеркнул, важно, чтобы давление на россию увеличивалось и чтобы украинские позиции крепли, потому что именно это будет заставлять россию к настоящему миру.

По его словам, канцлер Германии рассказал о деталях своего звонка путину. "Очевидно, что только сила оружия и сила дипломатии вместе могут принудить виновника войны к миру, и что мир возможен только благодаря силе", - добавил Президент.

Германия анонсировала новые поставки IRIS-T: когда Украина получит системы ПВО25 нояб. 2024, 22:15 • 13965 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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