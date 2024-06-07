Зеленский и первая леди приняли участие в официальной церемонии встречи по случаю визита во Францию

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в официальной церемонии встречи по случаю визита во Францию, сообщает УНН.

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На официальные церемонии встречи прозвучал гимн Украины и гимн Франции.

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский во Франции вместе с союзниками почтили храбрость воинов союзных войск, которые 80 лет назад совершили высадку в Нормандии.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский 11 июня посетит Немечину. Там он выступит перед немецким парламентом.