Зеленский и первая леди приняли участие в официальной церемонии встречи по случаю визита во Францию
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в официальной церемонии встречи во время своего визита во Францию, где прозвучали государственные гимны Украины и Франции.
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в официальной церемонии встречи по случаю визита во Францию, сообщает УНН.
Детали
На официальные церемонии встречи прозвучал гимн Украины и гимн Франции.
Накануне Президент Украины Владимир Зеленский во Франции вместе с союзниками почтили храбрость воинов союзных войск, которые 80 лет назад совершили высадку в Нормандии.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский 11 июня посетит Немечину. Там он выступит перед немецким парламентом.
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