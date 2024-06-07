Зеленський і перша леді взяли участь в офіційній церемонії зустрічі з нагоди візиту до Франції
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь в офіційній церемонії зустрічі під час свого візиту до Франції, де прозвучали державні гімни України і Франції.
Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь в офіційній церемонії зустрічі з нагоди візиту до Франції, повідомляє УНН.
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На офіційні церемонії зустрічі пролунав гімн України та гімн Франції.
Напередодні Президент України Володимир Зеленський у Франції разом із союзниками вшанували хоробрість воїнів союзних військ, які 80 років тому здійснили висадку в Нормандії.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський 11 червня відвідає Німеччину. Там він виступить перед німецьким парламентом.