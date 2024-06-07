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Зеленський і перша леді взяли участь в офіційній церемонії зустрічі з нагоди візиту до Франції

Зеленський і перша леді взяли участь в офіційній церемонії зустрічі з нагоди візиту до Франції

Київ • УНН

 • 28696 перегляди

Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь в офіційній церемонії зустрічі під час свого візиту до Франції, де прозвучали державні гімни України і Франції.

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь в офіційній церемонії зустрічі з нагоди візиту до Франції, повідомляє УНН.

Деталі

На офіційні церемонії зустрічі пролунав гімн України та гімн Франції.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський у Франції разом із союзниками вшанували хоробрість воїнів союзних військ, які 80 років тому здійснили висадку в Нормандії.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський 11 червня відвідає Німеччину. Там він виступить перед німецьким парламентом. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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