Зеленский и генсек Организации американских государств обсудили подготовку Саммита мира в Швейцарии

Президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро обсудили подготовку инаугурационного Саммита мира в Швейцарии, передает УНН.

Детали

Провел телефонный разговор с генеральным секретарем Организации американских государств Луисом Альмагро. Поблагодарил за личную принципиальную позицию и все декларации, заявления и резолюции ОАГ в поддержку Украины, а также за участие в Крымской платформе. Обсудили подготовку инаугурационного Саммита мира в Швейцарии - написал Зеленский в Telegram.

По его словам, для Украины принципиально важна широкая представленность на нем стран Латинской Америки.

Также коснулись тем развития отношений между Украиной и этим регионом, в частности возможности проведения саммита Украина - Латинская Америка. Рассчитываем на поддержку ОАГ и в этом направлении - сообщил Зеленский.

Дополнение

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщал, что на Глобальный саммит мира, который должен пройти в Швейцарии на уровне лидеров, пригласят более 160 стран. Участие рф в первом саммите не предполагается, но, возможно, ее пригласят ко второму саммиту.