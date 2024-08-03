Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войну нужно завершить на украинских условиях, передает УНН.

"Мы должны защитить жизни наших людей и завершить войну на наших украинских условиях. И каждый удар, который точно отвечает россии на ее авиабомбы, который уничтожает российскую логистику, российские базы, который усложняет оккупанту пребывание на нашей земле, - каждый такой удар приближает справедливое окончание войны. Справедливое для нас, для мира, для Украины, для всех, кто ценит жизнь", - заявил Зеленский во время вечернего видеообращения.

Кроме того, Президент Украины поблагодарил тех, "кто продолжает абсолютно откровенно говорить нашим партнерам: Украине нужно наносить удары - действительно дальнобойные удары - по российскому оккупанту. Там, где оккупант есть, там, откуда Россия наносит удары по Украине, откуда запускает ракеты, "шахеды", бомбы. Нам нужно это решение, чтобы мы могли действовать всем оружием, которое может быть эффективным".

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