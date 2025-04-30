Зеленский анонсировал важные переговоры с партнерами по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит переговоры с партнерами, которые состоятся в ближайшее время. Безопасность – главный приоритет. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня было достаточно много технической работы с нашими партнерами – дипломатической работы прежде всего. Готовим встречи, готовим переговоры, которые состоятся в ближайшее время. Безопасность – это главный приоритет - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит переговоры с нашими партнерами. Приоритет встреч - ПВО, безопасность для наших людей, поддержка для Украины и поддержка для дипломатии.