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Зеленский анонсировал важные переговоры с партнерами по безопасности

Киев • УНН

 • 1098 просмотра

Украина готовит переговоры с партнерами, которые состоятся в ближайшее время. Главный приоритет встреч – безопасность и поддержка Украины.

Зеленский анонсировал важные переговоры с партнерами по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит переговоры с партнерами, которые состоятся в ближайшее время. Безопасность – главный приоритет. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня было достаточно много технической работы с нашими партнерами – дипломатической работы прежде всего. Готовим встречи, готовим переговоры, которые состоятся в ближайшее время. Безопасность – это главный приоритет 

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит переговоры с нашими партнерами. Приоритет встреч - ПВО, безопасность для наших людей, поддержка для Украины и поддержка для дипломатии.

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