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Буде точковим: у Міноборони роз'яснили всі деталі про розбронювання медпрацівників
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Буде точковим: у Міноборони роз'яснили всі деталі про розбронювання медпрацівників

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Зеленський анонсував важливі перемовини з партнерами щодо безпеки

Київ • УНН

 • 1552 перегляди

Україна готує перемовини з партнерами, які відбудуться найближчим часом. Головний пріоритет зустрічей – безпека та підтримка України.

Зеленський анонсував важливі перемовини з партнерами щодо безпеки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готує перемовини з партнерами, які відбудуться найближчим часом. Безпека – головний пріоритет. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні було достатньо багато технічної роботи з нашими партнерами – дипломатичної роботи передусім. Готуємо зустрічі, готуємо перемовини, які відбудуться найближчим часом. Безпека – це головний пріоритет 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готує перемовини з нашими партнерами. Пріоритет зустрічей - ППО, безпека для наших людей, підтримка для України та підтримка для дипломатії.

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