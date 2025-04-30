Зеленський анонсував важливі перемовини з партнерами щодо безпеки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готує перемовини з партнерами, які відбудуться найближчим часом. Безпека – головний пріоритет. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні було достатньо багато технічної роботи з нашими партнерами – дипломатичної роботи передусім. Готуємо зустрічі, готуємо перемовини, які відбудуться найближчим часом. Безпека – це головний пріоритет - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готує перемовини з нашими партнерами. Пріоритет зустрічей - ППО, безпека для наших людей, підтримка для України та підтримка для дипломатії.