В Украине проведут масштабный аудит лицензий на пользование недрами - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о проведении аудита лицензий на пользование недрами, предоставленных украинским предпринимателям. По его словам, этот процесс станет важным шагом к наведению порядка и устранению возможных нарушений, передает УНН.

Лицензиатов достаточно немало в Украине. Эта вся история нам в любом случае поможет. Во-первых, все наши службы, которые никогда не занимались такой серьезной юридической борьбой, в конце проведут реальный аудит и это уже происходит... то есть это дает возможность нам навести порядок: что есть, сколько это стоит и кому принадлежит. И здесь будут соответствующие решения: законно что-то принадлежит, что-то незаконно, спящие рецензии, рабочие. Там, где все справедливо и бизнес этим занимается - будем их защищать. Для нас это нужно. Там, где спящие рецензии и кто-то что-то ограбил, - будем это возвращать, для нас это важно - отметил Президент во время формы «Украина. Год 2025».

"Нельзя делить 50 на 50": Президент объяснил отказ от первого соглашения с США

Дополнение

Подоляк ранее заявлял, что продолжается работа над договором о редкоземельных минералах с США. Украина настаивает на справедливом распределении доходов и получении гарантий безопасности в рамках соглашения.

Источник УНН сообщал, что Украина предложила американской стороне приехать в Вашингтон для разговора о подписании соглашения и в США это обдумывают.