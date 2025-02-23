В Україні проведуть масштабний аудит ліцензій на користування надрами - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про проведення аудиту ліцензій на користування надрами, наданих українським підприємцям. За його словами, цей процес стане важливим кроком до наведення ладу та усунення можливих порушень, передає УНН.

Ліцензіатів достатньо немало в Україні. Ця вся історія нам в будь-якому випадку допоможе. По-перше, всі наші служби, які ніколи не займалися такою серйозною юридичною боротьбою, наприкінці проведуть реальний аудит і це вже відбувається… тобто це дає можливість нам навести порядок: що є, скільки це коштує і кому належить. І тут будуть відповідні рішення: законно щось належить, щось незаконно, сплячі рецензії, робочі. Там, де все справедливо і бізнес цим займається - будемо їх захищати. Для нас це потрібно. Там, де сплячі рецензії і хтось щось пограбував, - будемо це повертати, для нас це важливо