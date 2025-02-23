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15 березня, 19:03 • 127489 перегляди

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В Україні проведуть масштабний аудит ліцензій на користування надрами - Зеленський

В Україні проведуть масштабний аудит ліцензій на користування надрами - Зеленський

Київ • УНН

 • 31268 перегляди

Президент Зеленський оголосив про проведення перевірки всіх ліцензій на користування надрами в Україні. За результатами аудиту законні ліцензії захищатимуть, а незаконні та "сплячі" повертатимуть державі.

Президент Володимир Зеленський заявив про проведення аудиту ліцензій на користування надрами, наданих українським підприємцям. За його словами, цей процес стане важливим кроком до наведення ладу та усунення можливих порушень, передає УНН.

Ліцензіатів достатньо немало в Україні. Ця вся історія нам в будь-якому випадку допоможе. По-перше, всі наші служби, які ніколи не займалися такою серйозною юридичною боротьбою, наприкінці проведуть реальний аудит і це вже відбувається… тобто це дає можливість нам навести порядок: що є, скільки це коштує і кому належить. І тут будуть відповідні рішення: законно щось належить, щось незаконно, сплячі рецензії, робочі. Там, де все справедливо і бізнес цим займається - будемо їх захищати. Для нас це потрібно. Там, де сплячі рецензії і хтось щось пограбував, - будемо це повертати, для нас це важливо 

- зазначив Президент під час форму «Україна. Рік 2025».

"Не можна ділити 50 на 50": Президент пояснив відмову від першої угоди із США23.02.25, 17:05 • 25713 переглядiв

Доповнення

Подоляк раніше заявляв, що продовжується робота над договором про рідкоземельні мінерали з США. Україна наполягає на справедливому розподілі прибутків та отриманні гарантій безпеки в рамках угоди.

Джерело УНН повідомляло, що Україна запропонувала американській стороні приїхати у Вашингтон для розмови щодо підписання угоди і в США це обмірковують.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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vashynhton-okruh-kolumbiiaВашингтон
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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