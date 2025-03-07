Зеленский: активно работаем, чтобы не допустить никаких дефицитов в поставках вооружения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина активно работает над тем, чтобы не допустить никаких дефицитов в поставках вооружения. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Очень активно работаем и над тем, чтобы не допустить никаких дефицитов в поставках для защиты жизни. Министр обороны Украины Умеров сейчас находится фактически в непрерывной командировке – постоянно на встречах и в коммуникации с партнерами ради новых пакетов поддержки, и противовоздушная оборона – это, конечно, первый приоритет

Он подчеркнул, что сегодняшний удар рф по украинской энергетике произошел "так подло и цинично, как и всегда, будто вообще нет никаких попыток Украины и мира закончить эту войну".

Украина готова к миру как можно скорее – мы предложили конкретные шаги. И каждый день новые российские удары и сама реальность доказывают, что именно россию нужно принуждать к миру – к остановке войны, к реальной дипломатии, к гарантированию безопасности и к надежному и длительному миру