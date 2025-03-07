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Зеленский: активно работаем, чтобы не допустить никаких дефицитов в поставках вооружения

Киев • УНН

 • 44215 просмотра

Президент сообщил о активной работе по предотвращению дефицита вооружения и приоритетности противовоздушной обороны. Министр обороны Умеров проводит постоянные встречи с партнерами для получения новых пакетов поддержки.

Зеленский: активно работаем, чтобы не допустить никаких дефицитов в поставках вооружения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина активно работает над тем, чтобы не допустить никаких дефицитов в поставках вооружения. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Очень активно работаем и над тем, чтобы не допустить никаких дефицитов в поставках для защиты жизни. Министр обороны Украины Умеров сейчас находится фактически в непрерывной командировке – постоянно на встречах и в коммуникации с партнерами ради новых пакетов поддержки, и противовоздушная оборона – это, конечно, первый приоритет 

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что сегодняшний удар рф по украинской энергетике произошел "так подло и цинично, как и всегда, будто вообще нет никаких попыток Украины и мира закончить эту войну".

Украина готова к миру как можно скорее – мы предложили конкретные шаги. И каждый день новые российские удары и сама реальность доказывают, что именно россию нужно принуждать к миру – к остановке войны, к реальной дипломатии, к гарантированию безопасности и к надежному и длительному миру 

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки - анализировали новый массированный российский удар и применение украинской ПВО.

Павел Башинский

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