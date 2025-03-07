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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Зеленський: активно працюємо, щоб не допустити жодних дефіцитів у постачанні озброєння

Київ • УНН

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Президент повідомив про активну роботу щодо уникнення дефіциту озброєння та пріоритетність протиповітряної оборони. Міністр оборони Умєров проводить постійні зустрічі з партнерами для отримання нових пакетів підтримки.

Зеленський: активно працюємо, щоб не допустити жодних дефіцитів у постачанні озброєння

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна активно працює над тим, щоб не допустити жодних дефіцитів у постачанні озброєння. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Дуже активно працюємо й над тим, щоб не допустити жодних дефіцитів у постачанні для захисту життя. Міністр оборони України Умєров зараз перебуває фактично в безперервному відрядженні – постійно на зустрічах і в комунікації з партнерами заради нових пакетів підтримки, і протиповітряна оборона – це, звісно, перший пріоритет 

- сказав Зеленський.

Він наголосив, що сьогоднішній удар рф по українській енергетиці відбувся "так підло й цинічно, як і завжди, наче взагалі немає жодних намагань України та світу закінчити цю війну".

Україна готова до миру якнайшвидше – ми запропонували конкретні кроки. І кожен день нові російські удари й сама реальність доводять, що саме росію треба примушувати до миру – до зупинки війни, до реальної дипломатії, до гарантування безпеки й до надійного та тривалого миру 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки - аналізували новий масований російський удар і застосування української ППО.

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