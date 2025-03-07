Зеленський: активно працюємо, щоб не допустити жодних дефіцитів у постачанні озброєння

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна активно працює над тим, щоб не допустити жодних дефіцитів у постачанні озброєння. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Дуже активно працюємо й над тим, щоб не допустити жодних дефіцитів у постачанні для захисту життя. Міністр оборони України Умєров зараз перебуває фактично в безперервному відрядженні – постійно на зустрічах і в комунікації з партнерами заради нових пакетів підтримки, і протиповітряна оборона – це, звісно, перший пріоритет - сказав Зеленський.

Він наголосив, що сьогоднішній удар рф по українській енергетиці відбувся "так підло й цинічно, як і завжди, наче взагалі немає жодних намагань України та світу закінчити цю війну".

Україна готова до миру якнайшвидше – ми запропонували конкретні кроки. І кожен день нові російські удари й сама реальність доводять, що саме росію треба примушувати до миру – до зупинки війни, до реальної дипломатії, до гарантування безпеки й до надійного та тривалого миру - сказав Зеленський.

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