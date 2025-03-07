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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 35713 перегляди

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Зеленський скликав Ставку після масованої атаки рф: що аналізували

Київ • УНН

 • 20863 перегляди

Президент України провів засідання Ставки для аналізу нового масованого російського удару та роботи ППО. росія використала понад 260 засобів повітряного нападу, включаючи ракети та дрони.

Зеленський скликав Ставку після масованої атаки рф: що аналізували

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки - аналізували новий масований російський удар і застосування української ППО, передає УНН.

Провів Ставку. Був детальний аналіз російського удару сьогоднішнього і застосування нашої ППО. Зазвичай після масованих атак ми робимо такі розбори бойових операцій – ми виявляємо слабкі місця, а також досвід, який заслуговує на поширення 

- повідомив Зеленський.

За його словами, сьогодні були всі необхідні доповіді щодо цього. Особлива увага – ефективності застосування української протиповітряної оборони. Загалом росіяни використали більш ніж 260 засобів повітряного нападу в цьому ударі: крилаті та балістичні ракети, ударні дрони, резюмував Президент. 

російські вбивці зупиняться тоді, коли ми їх зупинимо: Сибіга про нічну масовану атаку07.03.25, 16:14 • 15602 перегляди

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