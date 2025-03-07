Зеленський скликав Ставку після масованої атаки рф: що аналізували

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки - аналізували новий масований російський удар і застосування української ППО, передає УНН.

Провів Ставку. Був детальний аналіз російського удару сьогоднішнього і застосування нашої ППО. Зазвичай після масованих атак ми робимо такі розбори бойових операцій – ми виявляємо слабкі місця, а також досвід, який заслуговує на поширення - повідомив Зеленський.

За його словами, сьогодні були всі необхідні доповіді щодо цього. Особлива увага – ефективності застосування української протиповітряної оборони. Загалом росіяни використали більш ніж 260 засобів повітряного нападу в цьому ударі: крилаті та балістичні ракети, ударні дрони, резюмував Президент.

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