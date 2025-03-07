Зеленский собрал Ставку после массированной атаки рф: что анализировали
Киев • УНН
Президент Украины провел заседание Ставки для анализа нового массированного российского удара и работы ПВО. россия использовала более 260 средств воздушного нападения, включая ракеты и дроны.
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки - анализировали новый массированный российский удар и применение украинской ПВО, передает УНН.
Провел Ставку. Был детальный анализ российского удара сегодняшнего и применения нашей ПВО. Обычно после массированных атак мы делаем такие разборы боевых операций – мы выявляем слабые места, а также опыт, который заслуживает распространения
По его словам, сегодня были все необходимые доклады по этому поводу. Особое внимание – эффективности применения украинской противовоздушной обороны. В целом россияне использовали более чем 260 средств воздушного нападения в этом ударе: крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны, резюмировал Президент.
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