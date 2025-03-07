Российские убийцы остановятся только тогда, когда мы их остановим: Сыбига о ночной массированной атаке
Киев • УНН
россия выпустила более 260 ракет и дронов по энергетической и гражданской инфраструктуре Украины. Польша в ответ активизировала военную авиацию и системы ПВО.
Министр иностранных дел Андрей Сыбига прокомментировал ночную массовую ракетную атаку со стороны россии. Он призвал усилить давление на рф. Об этом сообщило Министерство иностранных дел, пишет УНН.
Ночью россия осуществила против Украины массовую атаку ракетами и дронами, нацеленную преимущественно на энергетическую и гражданскую инфраструктуру. 261 – столько ракет и дронов запустила россия. Российские убийцы остановятся лишь тогда, когда мы их остановим
Министр подчеркнул, что для окончания войны необходимо усилить давление на россию.
Напоминаем
Из-за массовых ударов рф по Украине оперативное командование ВС Польши активизировало военную авиацию. Были приведены в готовность истребители, системы ПВО и радиолокационной разведки. Воздушные силы ВСУ сообщали о взлете МиГ-31К и множестве ракет в воздушном пространстве.