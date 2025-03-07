російські вбивці зупиняться тоді, коли ми їх зупинимо: Сибіга про нічну масовану атаку

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував нічну масовану ракетну атаку з боку росії. Він закливак посилити тиск на рф. Про це повідомило Міністерство закордонних справ, пише УНН.

"Вночі росія здійснила проти України масовану атаку ракетами і дронами, націлену переважно на енергетичну та цивільну інфраструктуру. 261 – стільки ракет і дронів запустила росія. Російські вбивці зупиняться лише тоді, коли ми їх зупинимо", - зазначив Сибіга.

Міністр підкресив, що для закінчення війни треба посилити тиск на росію.

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Через масовані удари рф по Україні оперативне командування ЗС Польщі активізувало військову авіацію. Було приведено в готовність винищувачі, системи ППО та радіолокаційної розвідки. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про злет МіГ-31К і безліч ракет у повітряному просторі.