російські вбивці зупиняться тоді, коли ми їх зупинимо: Сибіга про нічну масовану атаку
Київ • УНН
росія випустила понад 260 ракет та дронів по енергетичній та цивільній інфраструктурі України. Польща у відповідь активізувала військову авіацію та системи ППО.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував нічну масовану ракетну атаку з боку росії. Він закливак посилити тиск на рф. Про це повідомило Міністерство закордонних справ, пише УНН.
"Вночі росія здійснила проти України масовану атаку ракетами і дронами, націлену переважно на енергетичну та цивільну інфраструктуру. 261 – стільки ракет і дронів запустила росія. Російські вбивці зупиняться лише тоді, коли ми їх зупинимо", - зазначив Сибіга.
Міністр підкресив, що для закінчення війни треба посилити тиск на росію.
Нагадаємо
Через масовані удари рф по Україні оперативне командування ЗС Польщі активізувало військову авіацію. Було приведено в готовність винищувачі, системи ППО та радіолокаційної розвідки. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про злет МіГ-31К і безліч ракет у повітряному просторі.